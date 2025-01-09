Kızıl Goncalar’ın yeni bölüm tanıtımı infial yarattı: Bu nasıl iğrençlik

Özgü Namal, Özcan Deniz ve Mert Yazıcıoğlu'nun başrolü paylaştığı Kızıl Goncalar, Birgül'ün başörtüsünü çıkarıp ateşe attığı sahneye tepki yağdı.

Yılbaşı arasından sonra ara veren Kızıl Goncalar’ın yeni bölüm yayın tarihi belli oldu. İşlerin iyice karıştığı dizinin tanıtımı ortalığı yıktı.

BAŞÖRTÜSÜNÜ ÇIKARIP ATEŞE ATTI

Yayınlanan fragmanda dergahta düzenin değiştirilmesinin ardından kadınlar evlerine kapatılıyor. Sadi Hüdayi "Kadınlarınızı evlerinizde tutacaksınız" emri verince Birgül çileden çıkıyor.

"Siz bize bakınca insan görmüyorsunuz. Siz bize bakınca bir tek hükümdarlığınıza girmeyi kabul etmiş tebaa görüyorsunuz" diyerek isyan edip başörtüsünü çıkarıp ateşe attı.

O SAHNEYE TEPKİ YAĞDI!

Birgül'ün sahnesi ise sosyal medyada kısa sürede gündem oldu. Birçok kullanıcı o sahneye tepki gösterdi.

İşte yapılan yorumlar…

"Bu ne demek bu nasıl iğrenç bir fragmandır. Birgül’ün saçını açması özgürlük mü yani ben anlamıyorum. Bu nasıl bir hakkaretir. Sadece saçı açık kadınlar mı güçlü kadın olabilir defolun gidin hiçbir şey hak etmiyorsunuz."

Başka bir kullanıcı ise, "Ben açık bir kadınım. Ama özgürlüğün açıklık olmadığının farkındayım. Bir topluma, bir kitleye kızdığım için de daha açık giymem. Bir kula kızıp başörtüyü atan bir kadın bana hiçbir mesaj veremez. İran’da yapsanız rejimlerdir derdi derim. O dergaha gitmez olur biter bu ne tantana!"

Diğer bir kullanıcı ise, "Başörtüsünün bu kadar basitleştirilmesinden o kadar midem bulandı ki sizin gözünüzde başörtülü kadınların nasıl bir konumda olduğunu çok iyi anlamış olduk sağ olun."