Kızıl Goncalar'ın Zeynep'i Mina Demirtaş gerçek yaşını açıkladı! Herkes tarafından merak ediliyordu

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Kızıl Goncalar'ın Zeynep'i Mina Demirtaş gerçek yaşını açıkladı! Herkes tarafından merak ediliyordu

Kızıl Goncalar’da hayat verdiği Zeynep karakteriyle dikkat çeken Mina Demirtaş, O Ses Türkiye Yılbaşı Özel sahnesinde yer aldı. Demirtaş daha önce tartışma konusu olan yaşıyla ilgili gerçeği açıkladı.

Her bölümüyle izleyicisini ekrana bağlayan Kızıl Goncalar dizisinde Zeynep karakterine hayat veren Mina Demirtaş yaşıyla ilgili gerçeği O Ses Türkiye Yılbaşı Özel programında açıkladı.

Başrollerinde Özcan Deniz ve Özgü Namal'ın yer aldığı izlenme rekorları kıran Kızıl Goncalar’da dikkatleri üzerine çekmeyi başaran Mina Demirtaş O Ses Türkiye Yılbaşı sahnesinde çıktı.

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19 YAŞINDA OLDUĞU SÖYLENİYORDU 19 ÇIKTI

Yarışmaya samimi tavırları ve muhteşem performansı ile damga vuran Ünlü oyuncu yaşı hakkında açıklamada bulundu.

19 yaşında olduğu söylenilen genç oyuncu yaptığı açıklamada, "16 yaşındayım Şubat ayında 17 olacağım" dedi.

Demirtaş aynı zamanda piyano çaldığını da söyledi.

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