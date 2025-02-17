Kızıl Goncalar'ın Zeynep'i motorcu oldu! Pozları sosyal medyayı salladı

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Kızıl Goncalar'ın Zeynep'i motorcu oldu! Pozları sosyal medyayı salladı

Kızıl Goncalar dizisinde Zeynep karakterine hayat veren Mina Demirtaş, performansıyla tüm izleyicilerini ekrana bağlayan bir isim. Ünlü oyuncunun motor üzerinde verdiği pozlar gündem olurken, sosyal medyadan yorum yağdı.

Özgü Namal, Özcan Deniz ve Mert Yazıcıoğlu'nun başrolü paylaştığı Kızıl Goncalar dizisinde Zeynep karakterine hayat veren Mina Demirtaş, bu kez oyunculuğuyla değil motosiklet üzerinde verdiği pozlarla konuşuldu.

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TARZIYLA BÜYÜLEDİ

Güzelliğiyle de gören herkesi büyüleyen Demirtaş'ın motosiklet üzerindeki son pozları olay oldu. Genç yetenek, "Not: Set arası trafiğe kapalı alanda çekilmiştir." notuyla motorcu tarzını paylaştı. Sosyal medyada gündem olan fotoğraflarına yorum yağdı.

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Tarzıyla dikkatleri üzerine çeken Demirtaş'a "Çok güzelsin" , "Alevsin sen, alev" , "Bu kadar güzel olunur mu?" yorumları yapıldı. Ünlü isme beğeni yağdı...

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