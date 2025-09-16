Kızıl Goncalar’ın Zeynep’i ödül gecesinde ortaya çıktı! “Yılın En İyi Çıkış Yapan” Oyuncusu seçildi

Dizinin finalinin ardından projeleri değerlendirme sürecine giren ve bu süreçte sakin bir dönem geçiren Mina Demirtaş, ödül gecesinde siyah, oldukça sade bir o kadar da şık bir elbiseyle boy gösterdi.

HAYRANLARINDAN TAM NOT ALDI

Genç oyuncunun bu zarif tercihi, sosyal medyada hayranlarından tam not aldı. Demirtaş'ın sade ve doğal güzelliği, takipçileri tarafından övgüyle karşılanırken, paylaştığı geceden kareler de beğeni yağmuruna tutuldu.

Kızıl Goncalar dizisindeki performansıyla dikkatleri üzerine çeken ve kısa sürede geniş bir hayran kitlesi edinen Mina Demirtaş'a, dizi sonrası birçok yeni proje teklifi geldiği biliniyor. Hatta, daha önce 'Güzelköy' projesi için gelen teklifi uzun süren görüşmelerin ardından geri çevirdiği öğrenildi. Bu durum, genç oyuncunun kariyerinde oldukça seçici davrandığının bir göstergesi olarak yorumlanıyor.

SOSYAL MEDYADAN YORUM YAĞDI

Sadri Alışık Ödülleri'nde aldığı ödülle oyunculuk kariyerinde önemli bir başarıya imza atan Mina Demirtaş, sosyal medyada da sevenlerinden büyük destek gördü. Takipçileri, ödül töreninden paylaşılan fotoğrafların altına "Sonuna kadar hak etti!", "Bu ödülü fazlasıyla hak ettin!" gibi yorumlar yaparak genç oyuncuya olan hayranlıklarını dile getirdiler.