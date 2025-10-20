Premier Lig'de ilk 8 haftada 1 galibiyet ve 2 beraberlikle 18. sırada bulunan Nottingham Forest, 2 teknik direktör eskitti.

Sezona Nuno Espirito Santo ile başladıktan kısa bir süre sonra Portekizli teknik adamla yollarını ayıran ve yerine Ange Postecoglou'nu getiren Forest, 8 maçta sadece 2 puan toplayabilen tecrübeli çalıştırıcının da görevine son vermişti.

Son olarak Everton'ı çalıştıran ve bir süredir boşta kalan Sean Dyche, Nottingham Forest'ın bu sezonki 3. teknik direktörü olacak.

Anlaşmanın kısa süre içerisinde resmiyet kazanması beklenirken 54 yaşındaki İngiliz teknik adam Watford, Burnley ve Everton'dan sonra kariyerindeki 4. takımını çalıştıracak.

Savunma ağırlıklı geleneksel oyun yaklaşımıyla Mourinho'ya benzetilen Sean Dyche, Ada'da 'Kızıl Mourinho' olarak nam salmıştı. Burnley'de düşük bütçelerle kurulan kadroyu katı savunma ve uzun topla sonuca gitme anlayışıyla Avrupa potasına sokan Dyche, Premier Lig'de bu başarısıyla adından söz ettirmişti. Sean Dyche'ın yeni bir kimlik arayan Nottingham Forest'ta nasıl bir yol izleyeceği şimdiden merak konusu oldu.