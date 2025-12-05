İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu ve çok sayıda yöneticiye yönelik sürdürülen "rüşvet" ve "yolsuzluk" soruşturmalarında gündeme birçok iddia da yansıyor.

Operasyonlar hakkında İmamoğlu'nun avukatı Mehmet Pehlivan'a bilgi sızdırdığı iddia edilen ve 'kızıl saçlı savcı' olarak da gündeme gelen savcı Serra Çakar Salmani açığa alınmıştı.

19 Mart'ta fitili ateşlenen soruşturma ve operasyon silsilesini 1 ay önceden haber verdiği iddiası yandaş medyada da sıkça yer aldı.

'TEHDİT EDİLEN' SAVCI KONUŞTU

Sabah gazetesinden Halit Turan'ın haberine göre İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar Bürosu'nca yürütülen soruşturma kapsamında Salmani'nin soruşturmayı yürütmesi nedeniyle "tehdit ettiği" savcı da "tanık" sıfatıyla Hâkimler ve Savcılar Kurulu (HSK) müfettişlerine ifade verdi.

Tehdit edildiği iddia edilen savcı ifadesinde, "2025 yılı tahminen Mart ayına kadar dosyalar benim gözetimimdeydi. Daha sonra diğer savcılar da dosyaya eklendi. Savcı Salmani'yi dönem arkadaşı olmam sebebiyle tanıyorum. Buraya geldikten sonra da kendisiyle değişik vesilelerle mesleki nezaket çerçevesinde iletişimimiz oldu" dedi.

Savcı, tehdit iddiasına ilişkin ise, "Şubat ayında operasyonlar öncesinde mesleki ziyaret kapsamında benim odama geldi. Tam tarih ve saati hatırlamıyorum. Konuşmanın bir yerinde bana hitaben, 'Bu dosyalar sıkıntılı, kendine dikkat et, bunların yarın sana dönüşü olur' tarzında sözler sarf etti. Olayın üzerinde fazlaca durmuş olması ve benim konuyu açmamama rağmen konuya girmesi benim garibime gitti. Ben de 'Bu konuları çok da fazla düşünmem. Biz işimizin gereğini yapıyoruz' şeklinde cevap verdim" ifadelerini kullandı.

'BİLİNÇLİ OLARAK YANIMA GÖNDERİLDİ'

Salmani ile adliyede kısa ziyaretlerle görüştüğünü belirten savcı, "Ancak beni ziyareti biraz ani, yani rutin dışıydı. Operasyonlar öncesinde beni ziyaret edip bu minvalde sözler sarf etmesi nedeniyle Serra Çakar Salmani, savcının örgüt tarafından bilinçli olarak yanıma gönderildiğini düşündüm" dedi.

Bilgi Teknolojileri Kurumu'ndan alınan HTS kayıtlarına, İmamoğlu'nun avukatı Mehmet Pehlivan ile 'kızıl saçlı savcı' Salmani'nin 19 Mart operasyonları öncesi 22 Şubat, 6 Mart ve 20 Mart tarihlerinde ortak baz verdiği belirlenmişti.