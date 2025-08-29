Kızıl tilki işçilerin maskotu oldu!

Kütahya'da, linyit işletmesinin yemekhane bölümüne yaklaşık 7 aydır her gün gelen kızıl tilki, işçilerin maskotu haline geldi. Kızıl tilki işçilerin ayırdığı yemekle besleniyor.

Tavşanlı ilçesindeki Türkiye Kömür İşletmeleri Genel Müdürlüğü'ne bağlı Garp Linyitleri İşletmesi'nin yemekhane bölümüne 7 ay önce gelmeye başlayan kızıl tilki, işçiler tarafından yemek verilince, her gün gelmeyi alışkanlık haline getirdi.

Aylardır, her gün hiç aksatmadan gelen tilki, işçilerin maskotu oldu. Günün belirli saatlerinde düzenli olarak işletmeye uğrayan tilki, işçilerin ayırdığı yemekleri yiyor.

Cep telefonuyla görüntüledikleri tilkinin artık işletmenin bir parçası olduğunu belirten yemekhane çalışanı Kamil Yüksek, "Tilki 7 aydır buraya geliyor. Sürekli yanımıza gelmesine biz de şaşırıyoruz ve bizden hiç kaçmıyor. Artan yemekleri ona veriyoruz, bazen kendi cebimizden yiyecek alıp, besliyoruz. Tamamen buraya ait bir tilki oldu. Ben de hayatımda ilk kez tilki besliyorum. Çok hoş bir duygu. Kimseye zarar vermiyor, avucumuzdan bile yemek yiyor. Karnını doyurup, bazen gözden kayboluyor, sonra tekrar geliyor" ifadelerini kullandı.

