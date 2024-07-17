Kızıl tilki yavruları tedavi edildi. Dicle ve Fırat doğaya salındı

Kaynak: AA
Kızıl tilki yavruları tedavi edildi. Dicle ve Fırat doğaya salındı

Diyarbakır ve Sivas'ta araç çarpması sonucu anneleri ölen iki tilki yavrusu tedavi edilerek doğaya salındı.

Diyarbakır'daki Dicle Yaban Hayvanı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi’nde tedavi edilen iki aylık kızıl tilki yavruları "Dicle" ve "Fırat", doğayla buluştu.

Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü ile Dicle Üniversitesi işbirliğiyle kurulan merkez, yaralı yaban hayvanlarına rehabilitasyon hizmeti sunuyor. Mayıs ayında Sivas ve Diyarbakır’ın Karacadağ bölgesinde anneleri araç kazası sonucu ölen iki yavru tilki, DKMP ekiplerince merkeze getirildi.

Veteriner hekimler Kasım Ertürk ve Emre Yalçın tarafından bakım yapılan Dicle ve Fırat, yapılan değerlendirmenin ardından doğaya salınma kararı alındı. Yavruların yanı sıra, tedavi edilen 2 kızıl şahin, 4 kulaklı orman baykuşu ve 2 leylek de doğaya bırakıldı.

Dicle Yaban Hayvanı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi Müdürü Doç. Dr. Akın Koçhan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, merkezde hayata tutunan tilki yavrularının artık doğada yaşamlarını sürdürebilecek durumda olduklarını belirtti. Öğrencilerin de bu süreçte büyük katkı sağladığını vurgulayan Koçhan, "Öğrencilerimiz, yavrulara özel bir bağ kurdu ve sürecin başından itibaren bakımlarını üstlendiler," dedi.

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