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Kızılay Başkanı Rönesans Holding için yapılan konteynerleri depremzedeler için üretilmiş gibi görüntü çekti

Kızılay Başkanı Kerem Kınık'ın 'Depremzedeler için konteyner üretmediği ve yönetimin fabrikaya bir kebapçıyı torpille müdür yaptığı' haberinin ardından fabrikaya gidip video çektiği öğrenildi. 

Haber Giriş: 13 Şubat 2023 Pazartesi - 10:13
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Kızılay Başkanı 'konteyner üretmiyor' haberinden sonra fabrikaya gidip video çekti

Kızılay Başkanı Rönesans Holding için yapılan konteynerleri depremzedeler için üretilmiş gibi görüntü çekti
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Malatya’daki ülkenin en büyük konteyner fabrikasına sahip Kızılay'ın depremzedeler için konteyner üretmediği ve yönetimin fabrikaya bir kebapçıyı torpille müdür yaptığı ortaya çıkmıştı. 

Kızılay Başkanı Kerem Kınık, bu iddialar karşısında fabrikaya giderek video çekti ve fabrikada üretime hız verdiklerini söyledi. 

BirGün'den İsmail Arı, dün yaptığı haberde "Depremzedeler, Kızılay’ın bölgeye yeteri kadar yardım ulaştırmadığını, birçok bölgeye çadır kurmadığını ve yiyecek göndermediğini vurguluyor. Kızılay’ın Malatya’daki konteyner fabrikasının durumu ise kurumun içinin nasıl boşaltıldığını ve işlevsizleştirildiğini gözler önüne seriyor." diye açıkladı. 

"DEPREM FELAKETİNE RAĞMEN ÜRETİM YAPILMADI"

Gazeteci İsmail Arı'nın haberinde ayrıca "Depremzedelerin acil olarak çadır ve konteynerlere ihtiyacı var. Malatya'daki ülkenin en büyük konteyner üretim fabrikası ise skandallarla anılan Kızılay’a ait. Fabrika 120 personelle üç vardiya halinde çalışıldığında 24 saatte 200 konteyner üretilebilecek durumda. Ancak, dünya da en büyük konteyner üretim fabrikalarından biri olduğu da ifade edilen Kızılay’ın fabrikasında deprem felaketine rağmen üretim yapılmadığı ortaya çıktı." dikkat çekti. 

KEBAPÇIYI MÜDÜR YAPTI

Arı haberinde "Çadır fabrikasının bağlı olduğu Kızılay Sistem Yapı isimli Kızılay şirketinde görevlendirilen ve prefabrik üretimi alanında tecrübesi olmadığı ifade edilen Üzeyir Pala’nın, fabrika çalışanlarına ve yöneticilerine uzun süredir mobbing uyguladığı iddia ediliyor. Pala’nın liyakatsiz atamaları da fabrika personeli tarafından kabul görmedi. Daha önce kebapçılık yapan Recep Toy isimli bir kişi personelin itirazına rağmen fabrikada idare müdürü olarak görevlendirildi." diye de bahsetti. 

Yapılan bu haberin ardından Kızılay Başkanı Kerem Kınık'ın fabrikaya gittiği öğrenildi. 

Gazeteci İsmail Arı, "Kızılay Başkanı Kerem Kınık, depremin ardından çalıştıramadıkları fabrikaya gidip video çekti. Videodaki konteynerler Rönesans Holding için depremden önce üretildi. Arkadaki işçiler de çalışıyormuş gibi yapıyor." ifadelerini kullandı. 

Arı'nın paylaşımı ise şöyle:

 

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