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Kızılay Başkanı'ndan çadır itirafı. Paylaşımını apar topar kaldırdı

Kızılay Başkanı Kerem Kınık’ın çadır itirafı büyük tepki çekti. Kınık Twitter hesabından yaptığı paylaşımı tepkilerin artması sonrası apar topar kaldırdı.

Haber Giriş: 21 Şubat 2023 Salı - 13:41
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Kızılay Başkanı'ndan çadır itirafı

Kızılay Başkanı'ndan çadır itirafı. Paylaşımını apar topar kaldırdı
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Hatay dün akşam beşik gibi sallandı. 2 hafta önceki 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerden en çok etkilenen yerlerden olan kentte evlerinde olan vatandaşlar da panikle kendilerini sokağa attı. Yaşanan tüm bu tedirginliğin üzerine çadır ihtiyacı arttı. Kızılay Başkanı Kerem Kınık, personeli ve gönüllerin konaklaması için kurulan çadırların Defne ve Samandağı'ndaki vatandaşların kullanımı için gönderildiğini açıkladı.

Kınık, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda "Deprem bölgesinde vatandaşımızı hizmet etmek için bulunan Kızılay personeli ve gönüllülerimizin sahada konaklaması için kurulan çadırlar Defne ve Samandağına vatandaşlarımızın kullanımı için sevk edilmiştir" ifadelerine yer verdi.

Kınık'ın bu paylaşımı sosyal medyada tepkilere neden oldu. Bunun üzerine Kınık paylaşımını hesabından sildi.

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