Kızılay eski başkanının kızı Fatma Zehra Kınık için hapis talebi

Eski Kızılay Başkanı Kerem Kınık’ın kızı Fatma Zehra Kınık Demir, 17 yaşındaki Batın Barlasçeki’nin ölümüne sebep olduğu iddiasıyla yargılandığı davada yeni bir gelişme yaşandı. İstanbul Anadolu Adliyesi 8. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davada savcı, mütalaasını açıklayarak sanığın “asli kusurlu” olduğunu belirtti ve cezalandırılmasını talep etti.

Mütalaada şu ifadeler yer aldı:

“Alınan savunmalar, katılan beyanları, tanık beyanı, mağdur beyanları, doktor raporları, trafik kaza tespit tutanağı, görüntü inceleme tutanağı, ölü muayene tutanağı, otopsi raporu, bilirkişi heyet raporu, Adli Tıp Kurumu Başkanlığı Trafik İhtisas Dairesi raporu ile tüm dosya kapsamı dikkate alındığında, sanık Fatma Zehra Kınık Demir’in asli kusuru ile taksirle bir kişinin ölümüne ve bir kişinin yaralanmasına neden olduğu anlaşılmakta…”

BirGün’den İsmail Arı’nın haberine göre, savcılık, Kınık Demir’in “Taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma” suçundan 2 yıldan 15 yıla kadar hapis cezasına çarptırılmasını istedi.

“TRAFİK KURALLARINI HİÇE SAYAN BİRİ YÜZÜNDEN HAYATINI KAYBETTİ”

Batın Barlasçeki’nin annesi Hasret Doğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda duygularını şu sözlerle dile getirdi:

“318 gün geçti ve bir yıl olmasına 47 gün var. Oğlumun benden gideli, daha doğrusu ‘koparılalı’ 318 gün oldu.

Bu şahıslar canım oğlumu hayattan kopardığıyla yetinmeyip, her duruşmada vicdanın asla kabul etmeyeceği bir şekilde, oğlumu dahi suçladılar. Benim çocuğumu düşerken arkadaşına sarılamadığı için suçladılar.

Adalet hâlâ sağlanmadı! Hâlâ ailesiyle geziyor, birlikte kahvaltı yapıyor, mitinglere gidip aile fotoğrafı paylaşıyorlar.

318 gündür şaka, rüya, kâbus olmasını diledim durdum. Ne şaka ne de rüya! Benim oğlum trafik kurallarını hiçe sayan biri yüzünden hayatını kaybetti ve bunun sorumlusu Zehra Kınık bir gün bile içeri alınmadı. Tutuksuz yargılanmaya devam ediyor!”

NE OLMUŞTU

9 Temmuz 2024 tarihinde, Fatma Zehra Kınık Demir’in kullandığı araç, 17 yaşındaki Batın Barlasçeki’nin ölümüne ve bir kişinin yaralanmasına yol açmıştı. Kaza sonrası Kınık Demir hakkında “taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma” suçundan 2 yıldan 15 yıla kadar hapis istemiyle dava açılmıştı.

İstanbul Anadolu 8. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davada, Adli Tıp Kurumu Trafik İhtisas Dairesi’nin hazırladığı raporda Fatma Zehra Kınık Demir’in asli kusurlu olduğu tespit edilmişti. Ancak bu raporlara ve ailenin taleplerine rağmen Kınık Demir için tutuklama kararı çıkarılmamış, sanık tutuksuz yargılanmayı sürdürmüştü