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Kızılay personel alacak

Kızılay, dikim yapıştırma ustası olarak istihdam etmek üzere sözleşmeli personel alacak.

Haber Giriş: 3 Kasım 2022 Perşembe - 11:45
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Kızılay personel alacak
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Yayınlanan ilana göre Türk Kızılay’ı bünyesinde istihdam edilmek üzere sözleşmeli personel alınacak. Sözleşmeli personel alımında KPSS, ikamet ve eğitim şartı yok.

Adaylar başvurularını 30 Kasım 2022 tarihine kadar yapacak.

MÜRACAAT KOŞULLARI

Kendisine tevdi edilen işleri yerine getirmek

45 yaşını geçmemiş olmak

En az 5 yıl deneyimli olmak

Askerlik hizmetini tamamlamış olmak

Sanayi tipi çift ve tek iğne dikiş makinesi kullanabilmek

Yüksek frekans yapıştırma makinesi ve T300 yapıştırma makinesi kullanabilmek

Yukarıda belirtilen makinelerden en az ikisini kullanmasını bilmek

Tercihen çift iğne dikiş makinesini kullanmasını bilmek

Çalışma ve seyahat engeli bulunmamak

Ağır işlerde çalışabilecek rahatsızlığı olmamak

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