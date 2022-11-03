Kızılay personel alacak

Yayınlanan ilana göre Türk Kızılay’ı bünyesinde istihdam edilmek üzere sözleşmeli personel alınacak. Sözleşmeli personel alımında KPSS, ikamet ve eğitim şartı yok.
Adaylar başvurularını 30 Kasım 2022 tarihine kadar yapacak.
MÜRACAAT KOŞULLARI
Kendisine tevdi edilen işleri yerine getirmek
45 yaşını geçmemiş olmak
En az 5 yıl deneyimli olmak
Askerlik hizmetini tamamlamış olmak
Sanayi tipi çift ve tek iğne dikiş makinesi kullanabilmek
Yüksek frekans yapıştırma makinesi ve T300 yapıştırma makinesi kullanabilmek
Yukarıda belirtilen makinelerden en az ikisini kullanmasını bilmek
Tercihen çift iğne dikiş makinesini kullanmasını bilmek
Çalışma ve seyahat engeli bulunmamak
Ağır işlerde çalışabilecek rahatsızlığı olmamak
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