Kızılay'da 2. skandal! Kızılay Muğla İl Başkanı 'evrakta sahtecilik'ten ceza yemiş

Bu kez Muğla Kızılay İl Başkanı Sadi Pirci'nin 'evrakta sahtecilik'ten ceza aldığı ortaya çıktı.

Fethiye Kızılay Şube Başkanı Burhanettin Tuna'nın büyük oğlu Emrullah Tuna'nın insan kaçakçılığından, küçük oğlu Enes Tuna'nin ise uyuşturucu kaçakçılığından birer gün arayla tutuklanması Kızılay skandallarının gündeme oturmasına neden oldu. Skandalın yeni adresi ise Muğla şubesi oldu.

AKP'li ismin oğlu skandala imza attı! Suçüstü yakalandı

CHP'DEN TEPKİ: HALA GÖREVDEN ALINMADI

CHP Muğla İl Başkanı Zekican Balcı, Kızılay Muğla Şube Başkanı Şadi Pirci'nin geçmişte hakkında "resmî belgede sahtecilik" suçundan kesinleşmiş mahkûmiyet kararı bulunmasına karşın görevine devam ettiğini ileri sürerek "CHP Muğla İl Örgütü olarak evrakta sahtecilikten cezası kesinleşmiş bu kişinin bu görevde daha fazla tutulmasını kabul etmiyoruz. Kızılay gibi köklü bir kurum bu tür şaibeli isimlerden temizlenene kadar mücadelemiz sürecek" dedi.

DAHA ÖNCE AKP İL BAŞKAN YARDIMCILIĞI YAPMIŞ

Daha önce AKP'de Muğla İl Başkan yardımcılığı yapan Kızılay Muğla Şube Başkanı Şadi Pirci hakkında, Muğla 2. Ağır Ceza Mahkemesi’nin "resmî belgede sahtecilik" suçundan kesinleşmiş bir mahkûmiyet kararı olduğu öğrenildi.

Köyceğiz'in Beyobası beldesinde Refah Partisi'nden belediye başkanlığı yapan, daha sonra ise AKP'ye geçerek, AKP Muğla il örgütünde teşkilatlardan sorumlu il başkan yardımcılığı görevine getirilen Sadi Pirci, KP Muğla İl Başkanlığı'nın 17 Ocak 2015'te yapılan 5. Olağan Genel Kurulu'nda ise il başkanlığına adayı olmuştu.

Şadi Pirci, daha önce Atatürk hakkındaki skandal bir sosyal medya paylaşımı ile de tepki çekmişti.

ATATÜRK'Ü HEDEF ALMIŞTI

Sadi Pirci söz konusu tweetinde "Yunan’ı denize döktük. Ama giderken alfabelerini, şapkalarını, danslarını, balolarını ve yaşam tarzlarını bizim sahillere düşürmüşler! Ne tesadüf(!) hepsini de aldık!” demişti.

RESMİ BELGEDE TAHRİFAT CEZASI

Şimdi ise AKP eski il yöneticisi, Kızılay Muğla İl Temsilcisi Şadi Pirci hakkında, Muğla 2. Ağır Ceza Mahkemesi’nin verdiği kararda Pirci'nin "resmî belgede sahtecilik" suçundan kesinleşmiş bir mahkûmiyet kararı olduğu ifade edildi.