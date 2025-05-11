Kızılay’ın artık satacak çadırı bile yok

Türkiye, 23 Nisan’daki İstanbul depremlerinin ardından beklenen büyük Marmara depremi ve olası sonuçlarını tartışıyor. Deprem uzmanları, hazırlık çağrıları yaparken, Kızılay’ın afet depolarındaki barınma çadırı stokunun sadece 98 bin 135 kişiye yetecek seviyede olduğu ortaya çıktı.

“98 BİN ÇADIR, 1 MİLYON YEMEK KAPASİTESİ”

BirGün’den İsmail Arı’nın haberine göre, Kızılay’ın 2024 Faaliyet Raporu’nda, ülke genelindeki afet depolarında toplam 98 bin 135 kişilik barınma çadırı bulunduğu belirtildi. Yemek dağıtım kapasitesinin ise 1 milyon 18 bin kişiyle sınırlı olduğu kaydedildi. Raporda, yaklaşık 20 milyon nüfusa sahip İstanbul’da, olası bir afet durumunda Kızılay’ın sadece 1 milyon kişiye yemek sağlayabileceği ve çadır kapasitesinin yetersiz kalacağı vurgulandı.

KAHRAMANMARAŞ DEPREMİNDE ÇADIR SKANDALI

6 Şubat 2023 Kahramanmaraş depremlerinde, Kızılay’ın bir yardım kuruluşuna çadır sattığı iddiaları büyük yankı uyandırmış ve dönemin başkanı Kerem Kınık, tepkiler üzerine görevinden istifa etmişti. Kınık, TBMM Deprem Araştırma Komisyonu’nda, deprem bölgesine 130 bin 271 çadır gönderildiğini iddia etmişti. Ancak Kızılay’ın 2023 Faaliyet Raporu, bu sayının 97 bin 957 olduğunu ortaya koydu. Gönderilen çadırların 46 bin 238’inin Kızılay stoklarından, 51 bin 674’ünün ise bağışlarla temin edildiği belirtildi.