Kızılay'ın büroları yok pahasına kiralanmış

Doğal afetlerde gösterdiği performans, stoklarındaki ekipmanlarını satması ile gündeme gelen Türkiye'nin önemli kurumlarından Kızılay, yine bir skandal ile gündeme geldi.

BirGün'den İsmail Arı'nın haberine göre yapılan bir denetim sonucu Kızılay, bürolarını çok düşük ücretlere kiralamış.

İL YÖNETİCİSİNE SORUŞTURMA

Teftiş raporunda yer alan bilgilere göre, Şube Yönetim Kurulu’nun 12 Nisan 2023 tarihli kararıyla İl Yöneticisi Berat Akova’ya araç tahsis edildi. Ancak Akova, Kızılay İl Merkezi tarafından kiralanan aracı mesai saatleri dışında da kullandı ve bu nedenle Kızılay tarafından soruşturma başlatıldı.

Kızılay müfettişleri, “Türk Kızılay Genel Başkanlığı’na ait araçlara muhakkak Türk Kızılay Logosu konulması gerektiğini” hatırlatarak “Şubede kullanılan araçlar hizmet aracı olup, makam aracı şeklinde kullanılamaz. Aynı zamanda şube araçları şubenin ihtiyaçları dışında özel işler için de kullanılamaz” ifadelerini kullandı.

SUDAN UCUZ KİRA

Müfettişlerin kurumun yok pahasına kiralanan gayrimenkullerine dair değerlendirmesinde Kızılay’ın İstanbul Çatalca’daki ofislerini 930 TL ve 641 TL gibi rakamlara kiraya verdiği ortaya çıktı.

Raporda tespit "Çatalca Kaleiçi Mahallesi’ndeki taşınmazda yer alan büro vasıflı taşınmazların kira tutarlarının sırasıyla 930 TL ve 641 TL olduğu ve kira bedellerinin güncel piyasa koşullarına göre düşük kaldığı anlaşılmıştır. Kurum menfaatleri uyarınca yeniden emsal rayiç kira bedeli tespiti yapılarak belirlenen kira bedellerinin kiracılara tebliğ edilmesi gerekmektedir" ifadeleri ile yer aldı.