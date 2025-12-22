6 Şubat 2023’teki deprem felaketinde 53 bin vatandaşımız hayatını kaybetmişti. Asrın felaketi olarak adlandırılan depremde ise Kızılay’ın depremzedelere çadır sattığı ortaya çıktı. Ahbap Derneği’ne Kızılay’ın çadır sattığı da belgelenmişti.

Yüzbinlerce kişi çadır beklerken Kızılay’ın yöneticileri hakkında çok sayıda yurttaş, siyasi parti ve baro suç duyurusunda bulunmuştu.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı ise Kızılay yöneticileriyle ilgili "görevi kötüye kullanma ve ihmal suretiyle ölüme sebebiyet verme” suçlamasıyla yürüttüğü soruşturmada yeni gelişmeler yaşanıyor. Savcılığın, 21 Şubat 2024’te İçişleri Bakanlığı’na gönderdiği yazıda “Kızılay hakkında bazı konularda inceleme yapılması ve düzenlenecek raporun Başsavcılık’a gönderilmesini” talep edildi.

ÇADIR SATIŞI RAPORLANDI

AKP’de vekillik de yapan İçişleri Bakan Yardımcısı Bülent Turan’ın daha önce Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’na 43 sayfalık rapor gönderdiği 8 Eylül 2024’te anlaşıldı. Bakanlık denetçileri tarafından hazırlandığı ifade edilen rapor ise bilirkişiye teslim edildi. Bilirkişi tarafından hazırlanan 28 sayfalık rapor ise 1 Aralık 2025’te savcılığa teslim edildi.

Birgün muhabiri İsmail Arı ise raporun detaylarını yazdı. Raporda, Ahbap Derneği’ne yapılan çadır satışına değinildi. Raporda şu ifadeler yer aldı:

“Ahbap Derneği’ne çadır satışı işleminde; satışa konu çadırların şirket (Kızılay Çadır A.Ş.) stokunda yer aldığı, bedelin banka aracılığıyla ödendiği, işlem taraflarının ticari nitelikte bir satış sözleşmesi çerçevesinde hareket ettiği yönünde kayıt ve savunmalar bulunduğu, buna karşın şikâyet dilekçelerinde bu işlemin Kızılay tüzüğü ve kamu yararı ilkeleriyle bağdaşmadığı, afet döneminde derhâl ve ücretsiz yardım yükümlülüğüne aykırılık oluşturduğu yönünde iddiaların ileri sürüldüğü anlaşılmaktadır”

'27 YIL HAPİS İSTENEBİLİR'

Öte yandan raporda değerlendirme yetkisinin Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’na ait olduğu da belirtildi. Gözler ise Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’na çevrildi. "Görevi kötüye kullanma ve ihmal suretiyle ölüme sebebiyet verme” suçlarından iddianame düzenlenirse Kızılay yöneticilerinin 27 yıla kadar hapis istemiyle yargılanabileceğini öne sürülüyor.

18 İSİM SORUŞTURMA DOSYASINDA

Soruşturma dosyasında ise 18 isim yer aldı. Şüpheliler arasında; deprem döneminde Kızılay Başkanlığı koltuğunda oturan Kerem Kınık ile diğer Kızılay yöneticileri, Ahmet Çakmak, Emre Koç, Esra Özkoç, İbrahim Altan, Kerem Kınık, Murat Ellialtı, Nurettin Hafızoğlu, Oğuz Can, Ömer Faruk Özgün, Saim Kerman, Şükrü Can, Tevfik Türel, Yasir Yılmaz, Yener Tanık, Yusuf Ramazan Saygılı ve Zübeyde Hümeyra Çelik yer aldı.