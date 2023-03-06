Kızılay'ın depreme nasıl hazırlandığı ortaya çıktı

Tam bir ay önce 6 Şubat tarihinde gece saat 04:17'de Kahramanmaraş'ta büyük iki deprem meydana gelmiş, 45 bin kişi hayatını kaybederken birçok can da enkaz altında kalmıştı.

Tedbirsizlikten doğan, ihmallerle örülü bu depremin sonuçları vatandaşa büyük kayıplar yaşatmıştı.

Kimi ailesini, çocuğunu, eşini, anne ve babasını kaybederken; kimisi binayı ahlaksızca zayıf inşa eden müteahhidin, onay veren inşaat mühendisinin

, ruhsat veren belediyenin, denetlenmeyen bürokratın ve imar affı çıkaran siyasetçinin kurbanı oldu.

Bu elim afetten sonra ise yaşanan can kayıplarına 'kader' denildi.

"ŞU AN 7 ŞİDDETİNDE BİR DEPREM OLSA..."

Depremden tam 3 yıl önce Kızılay Başkanı Kerem Kınık'ın bir konuşmasında kullandığı ifadeler yeniden gündem oldu.

Sosyal medyada paylaşılan bu görüntüler 3-4 Mart 2020 yılında kaydedilmişti. Görüntülerde Kızılay Başkanı Kerem Kınık'ın deprem sırasında 'yapılması gereken' önerisi tepki topladı.

Kınık'ın açıklaması şu şekilde:

"Şu anda burada Allah göstermesin ama 7 şiddetinde bir deprem olsa, (kürsüyü sallıyor) şu an sallanıyoruz ne yaparız, ne yapıyoruz? Kelime-i şehadet getiriyoruz."