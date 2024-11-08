Kızılbey Vergi Dairesi Müdürlüğü 2024 Yılı İlanı Listesi

Yayın Tarihi:

KIZILBEY VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ 2024 YILI İLANI LİSTESİ

Vergi Kimlik No

T.C.Kimlik No

Ad Soyad / Unvan

Vergilendirme Dönemi

Ana Vergi Kodu

Vergi Tutarı

Ceza V.Kodu

Ceza Tutarı

Adres

4200251833

58312149092

YALÇIN GÜLLÜ

2019

VZC

0,00

3080

8.423.883,20

HACI BAYRAM MAH. RÜZGARLI CAD. ÇAPAR IŞ HANI 16 147 ALTINDAĞ ANKARA

Yukarıda Adı ve Soyadı yazılı kişi ve kuruluşların adına düzenlenen vergi ve ceza ihbarnameleri ilgililerin bilinen adreslerinde bulunamamaları nedeniyle tebliğ edilemediğinden 213 sayılı V.U.K'nun 103,106 ve 5035 sayılı genel tebliğ gereğince ilanen tebliğ edilmeleri gerekmektedir. Bu nedenle;ilan yazısının vergi dairesinin ilan panosuna asılmasını izleyen 15.gün ilan tarihi bu tarihten itibaren bir ay içinde vergi dairesine bizzat veya bilvekale müracaat etmesi veyahut taahhütlü mektup veya telgrafla açık adresini bildirmesi halinde,kendisine süre ile kayıtlı resmi tebliğ yapılacağı,aksi takdirde ilan tarihinden itibaren bir ayın sonunda tebliğ yapılmış sayılacağı hususu ilan olunur.

#ilangovtr BASIN NO: ILN02117162