Kızılbey Vergi Dairesi Müdürlüğü 2024 Yılı İlanı Listesi
KIZILBEY VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ 2024 YILI İLANI LİSTESİ
Vergi Kimlik No
T.C.Kimlik No
Ad Soyad / Unvan
Vergilendirme Dönemi
Ana Vergi Kodu
Vergi Tutarı
Ceza V.Kodu
Ceza Tutarı
Adres
4200251833
58312149092
YALÇIN GÜLLÜ
2019
VZC
0,00
3080
8.423.883,20
HACI BAYRAM MAH. RÜZGARLI CAD. ÇAPAR IŞ HANI 16 147 ALTINDAĞ ANKARA
Yukarıda Adı ve Soyadı yazılı kişi ve kuruluşların adına düzenlenen vergi ve ceza ihbarnameleri ilgililerin bilinen adreslerinde bulunamamaları nedeniyle tebliğ edilemediğinden 213 sayılı V.U.K'nun 103,106 ve 5035 sayılı genel tebliğ gereğince ilanen tebliğ edilmeleri gerekmektedir. Bu nedenle;ilan yazısının vergi dairesinin ilan panosuna asılmasını izleyen 15.gün ilan tarihi bu tarihten itibaren bir ay içinde vergi dairesine bizzat veya bilvekale müracaat etmesi veyahut taahhütlü mektup veya telgrafla açık adresini bildirmesi halinde,kendisine süre ile kayıtlı resmi tebliğ yapılacağı,aksi takdirde ilan tarihinden itibaren bir ayın sonunda tebliğ yapılmış sayılacağı hususu ilan olunur.
#ilangovtr BASIN NO: ILN02117162