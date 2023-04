Kızılcık C Vitamini deposu mu

Editör: Naim Arıoğlu

Uzmanların yapmış olduğu araştırmalara göre kızılcık C vitamini açısından oldukça zengin. Prof. Dr. Sezai Ercişli, yaptığı açıklamada, kızılcık meyvesinin antioksidan özelliğinin çok yüksek olduğunun tespit edildiğini belirtti. Ercişli, şunları söyledi:



“Kansere karşı antioksidan özelliği, koruyucu özellik demek. Hücreleri kansere karşı koruyor. Bizim çalışmamız bunu kanıtladı. Yalnız kızılcık tipleri arasında bariz fark çıktı. Çok koyu renkte olan kızılcıkların antioksidan içeriği daha yüksek olarak tespit edildi. Kızılcığın ortalama C vitamini 100-120 miligram civarında. Bu portakalın ortalama iki katı olarak kabul ediliyor. Portakalda biz bunu ortalama 50-60 miligram olarak tespit ediyoruz. C vitamini yönünden oldukça yüksek. Antioksidan özelliği de C vitamininden kaynaklanıyor.”