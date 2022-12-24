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Kızılcık Şerbeti 10. Bölüm fragmanı yayınlandı mı? Kızılcık Şerbeti yeni bölüm ne zaman?

Başrollerinde Barış Kılıç, Evrim Alasya, Settar Tanrıöğen, Sıla Türkoğlu gibi başarılı oyuncuların yer aldığı Kızılcık Şerbeti dizisinin 9. Bölümü dün akşam Show TV ekranlarında yayınlandı. İlk bölümden beri çok konuşulan Kızılcık Şerbeti dizisinin yeni bölümü merak ediliyor. Kızılcık Şerbetinin 30 Aralık Cuma günü 10. bölüm yayınlanacak. Peki, Kızılcık Şerbeti 10. Bölüm fragmanı yayınlandı mı? Kızılcık Şerbeti yeni bölüm ne zaman?

Haber Giriş: 24 Aralık 2022 Cumartesi - 13:56
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Kızılcık Şerbeti 10. Bölüm fragmanı yayınlandı mı? Kızılcık Şerbeti yeni bölüm ne zaman?

Kızılcık Şerbeti 10. Bölüm fragmanı yayınlandı mı? Kızılcık Şerbeti yeni bölüm ne zaman?
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Yayınlandığı ilk günden beri sosyal medyada en çok konuşulan diziler arasında yer alan Kızılcık Şerbeti dün akşam 9. Bölümü ekranlara geldi. Dizi izleyicisi Kızılcık Şerbetinde yeni bölümde neler olacağını, Kızılcık Şerbetinin 10. bölüm fragmanının yayınlanıp yayınlanmadığını merak ediyor. Peki, Kızılcık Şerbeti 10. Bölüm fragmanı yayınlandı mı? Kızılcık Şerbeti yeni bölüm ne zaman?

Kızılcık Şerbeti dizisi yayınlandığı ilk günden beri sosyal medyada en çok konuşlan diziler arasındaydı. Show TV ekranlarında Cuma akşamları saat 20.00’de ekrana gelen Kızılcık Şerbeti konusu itibariyle dikkat çekmeyi başardı.

Başrollerinde Barış Kılıç, Evrim Alasya, Settar Tanrıöğen, Sıla Türkoğlu gibi başarılı oyuncuların yer aldığı Kızılcık Şerbeti dizisinin 10. Bölümünde neler olacağı ve fragmanı merak ediliyor.

KIZILCIK ŞERBETİ 10. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Kızılcık Şerbeti dizisi 30 Aralık Cuma akşamı 10. yeni bölümüyle ekranlara gelecek.

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