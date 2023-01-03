Yayınlandığı ilk günden beri sosyal medyada en çok konuşulan diziler arasında yer alan Kızılcık Şerbeti geçtiğimiz Cuma akşamı 10. bölümü ekranlara geldi. Dizi izleyicisi Kızılcık Şerbetinde yeni bölümde neler olacağını, Kızılcık Şerbetinin 11. bölüm fragmanının yayınlanıp yayınlanmadığını merak ediyor. Peki, Kızılcık Şerbeti 11. Bölüm fragmanı yayınlandı mı? Kızılcık Şerbeti yeni bölüm ne zaman?

Kızılcık Şerbeti dizisi yayınlandığı ilk günden beri sosyal medyada en çok konuşlan diziler arasındaydı. Show TV ekranlarında Cuma akşamları saat 20.00’de ekrana gelen Kızılcık Şerbeti konusu itibariyle dikkat çekmeyi başardı.

Başrollerinde Barış Kılıç, Evrim Alasya, Settar Tanrıöğen, Sıla Türkoğlu gibi başarılı oyuncuların yer aldığı Kızılcık Şerbeti dizisinin 11. bölümünde neler olacağı ve fragmanı merak ediliyor.

KIZILCIK ŞERBETİ 11. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Kızılcık Şerbeti dizisi 6 Ocak Cuma akşamı 11. yeni bölümüyle ekranlara gelecek.