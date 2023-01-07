Yayınlandığı ilk günden beri sosyal medyada en çok konuşulan diziler arasında yer alan Kızılcık Şerbeti geçtiğimiz Cuma akşamı 11. bölümü ekranlara geldi. Dizi izleyicisi Kızılcık Şerbetinde yeni bölümde neler olacağını, Kızılcık Şerbetinin 12. bölüm fragmanının yayınlanıp yayınlanmadığını merak ediyor. Peki, Kızılcık Şerbeti 12. Bölüm fragmanı yayınlandı mı? Kızılcık Şerbeti yeni bölüm ne zaman?

Kızılcık Şerbeti dizisi yayınlandığı ilk günden beri sosyal medyada en çok konuşlan diziler arasındaydı. Show TV ekranlarında Cuma akşamları saat 20.00’de ekrana gelen Kızılcık Şerbeti konusu itibariyle dikkat çekmeyi başardı.

Başrollerinde Barış Kılıç, Evrim Alasya, Settar Tanrıöğen, Sıla Türkoğlu gibi başarılı oyuncuların yer aldığı Kızılcık Şerbeti dizisinin 12. bölümünde neler olacağı ve fragmanı merak ediliyor.

KIZILCIK ŞERBETİ 11. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Kızılcık Şerbeti dizisi 13 Ocak Cuma akşamı 12. yeni bölümüyle ekranlara gelecek.