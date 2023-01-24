Kızılcık Şerbeti 14. Bölüm fragmanı yayınlandı mı? Kızılcık Şerbeti yeni bölüm ne zaman?

Yayınlandığı ilk günden beri sosyal medyada en çok konuşulan diziler arasında yer alan Kızılcık Şerbeti’nin 14. bölüm 2. fragmanı yayınlandı. Dizi izleyicisi Kızılcık Şerbetinde yeni bölümde neler olacağını, Kızılcık Şerbetinin 14. bölüm 2. Fragmanında neler olduğunu merak ediyor. Peki, Kızılcık Şerbeti 14. bölüm 2. fragmanı yayınlandı mı? Kızılcık Şerbeti yeni bölüm ne zaman?

Kızılcık Şerbeti dizisi yayınlandığı ilk günden beri sosyal medyada en çok konuşlan diziler arasında. Show TV ekranlarında Cuma akşamları saat 20.00’de ekrana gelen Kızılcık Şerbeti konusu itibariyle dikkat çekiyor.

Başrollerinde Barış Kılıç, Evrim Alasya, Settar Tanrıöğen, Sıla Türkoğlu gibi başarılı oyuncuların yer aldığı Kızılcık Şerbeti dizisinin 14. bölümünde neler olacağı ve 14. bölüm 2. fragmanı merak ediliyor.

KIZILCIK ŞERBETİ 14. BÖLÜM 2. FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Kızılcık Şerbeti dizisi 27 Ocak Cuma akşamı 14. yeni bölümüyle ekranlara gelecek.