28 Ocak 2023 Cumartesi
İstanbul 9°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Keşfet
  • >
  • Kızılcık Şerbeti 15. Bölüm fragmanı yayınlandı mı? Kızılcık Şerbeti yeni bölüm ne zaman?

Kızılcık Şerbeti 15. Bölüm fragmanı yayınlandı mı? Kızılcık Şerbeti yeni bölüm ne zaman?

Başrollerinde Barış Kılıç, Evrim Alasya, Settar Tanrıöğen, Sıla Türkoğlu gibi başarılı oyuncuların yer aldığı Kızılcık Şerbeti dizisinin 15. bölüm fragmanının ne zaman yayınlanacağı merak ediliyor. Konusu itibariyle çok konuşulan Kızılcık Şerbeti dizisinin yeni bölümünün yayınlanması bekleniyor. Peki, Kızılcık Şerbeti 15. Bölüm fragmanı yayınlandı mı? Kızılcık Şerbeti yeni bölüm ne zaman?

Haber Giriş: 28 Ocak 2023 Cumartesi - 11:33
Takip Et

Kızılcık Şerbeti 15. Bölüm fragmanı yayınlandı mı? Kızılcık Şerbeti yeni bölüm ne zaman?

Kızılcık Şerbeti 15. Bölüm fragmanı yayınlandı mı? Kızılcık Şerbeti yeni bölüm ne zaman?
+
Aa
-

Yayınlandığı ilk günden beri sosyal medyada en çok konuşulan diziler arasında yer alan Kızılcık Şerbeti’nin dün akşam 14. bölümü ekranlara geldi. Dizi izleyicisi Kızılcık Şerbetinde yeni bölümde neler olacağını, Kızılcık Şerbetinin 15. bölüm fragmanının yayınlanıp yayınlanmadığını merak ediyor. Peki, Kızılcık Şerbeti 15. Bölüm fragmanı yayınlandı mı? Kızılcık Şerbeti yeni bölüm ne zaman?

Kızılcık Şerbeti dizisi yayınlandığı ilk günden beri sosyal medyada en çok konuşlan diziler arasında. Show TV ekranlarında Cuma akşamları saat 20.00’de ekrana gelen Kızılcık Şerbeti konusu itibariyle dikkat çekiyor.

Başrollerinde Barış Kılıç, Evrim Alasya, Settar Tanrıöğen, Sıla Türkoğlu gibi başarılı oyuncuların yer aldığı Kızılcık Şerbeti dizisinin 15. bölümünde neler olacağı ve fragmanı merak ediliyor.

KIZILCIK ŞERBETİ 15. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Kızılcık Şerbeti dizisi 3 Şubat Cuma akşamı 15. yeni bölümüyle ekranlara gelecek.

Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿AKP'nin kalesinde ekmek 10 TL oldu
1
﻿AKP'nin kalesinde ekmek 10 TL oldu
﻿AKP'nin kalesinde ekmek 10 TL oldu
﻿Muharrem İnce görüştükleri 4 partinin ismini verdi. Bir ittifak daha geliyor
2
﻿Muharrem İnce görüştükleri 4 partinin ismini verdi. Bir ittifak daha geliyor
﻿Muharrem İnce görüştükleri 4 partinin ismini verdi. Bir ittifak daha geliyor
﻿ Farioli: Farklı yöne gidebilirdi
3
﻿ Farioli: Farklı yöne gidebilirdi
﻿ Farioli: Farklı yöne gidebilirdi
﻿İslam Memiş'ten altın almak isteyenlere kritik uyarı. Tarih vererek bekleyin dedi
4
﻿İslam Memiş'ten altın almak isteyenlere kritik uyarı. Tarih vererek bekleyin dedi
﻿İslam Memiş'ten altın almak isteyenlere kritik uyarı. Tarih vererek bekleyin dedi
﻿ABD, Almanya ve Fransa’dan Türkiye’deki vatandaşlarına uyarı: Terör saldırısı riski artıyor
5
﻿ABD, Almanya ve Fransa’dan Türkiye’deki vatandaşlarına uyarı: Terör saldırısı riski artıyor
﻿ABD, Almanya ve Fransa’dan Türkiye’deki vatandaşlarına uyarı: Terör saldırısı riski artıyor
﻿Erdoğan Bilecik'te İmamoğlu'nu hedef aldı. Yarın birileri de buraya gelecek!
6
﻿Erdoğan Bilecik'te İmamoğlu'nu hedef aldı. Yarın birileri de buraya gelecek!
﻿Erdoğan Bilecik'te İmamoğlu'nu hedef aldı. Yarın birileri de buraya gelecek!
﻿Mesut Bakkal: Üretkenlikten yana sıkıntı çektik
7
﻿Mesut Bakkal: Üretkenlikten yana sıkıntı çektik
﻿Mesut Bakkal: Üretkenlikten yana sıkıntı çektik
﻿Tartıştığı adamı cinsel organından vurdu 
﻿Tartıştığı adamı cinsel organından vurdu 
﻿Tartıştığı adamı cinsel organından vurdu 
﻿Mersin'de dolandırıcılık iddiasıyla yakalanan zanlı tutuklandı
﻿Mersin'de dolandırıcılık iddiasıyla yakalanan zanlı tutuklandı
﻿Mersin'de dolandırıcılık iddiasıyla yakalanan zanlı tutuklandı
﻿Uluslararası piyasalar faiz kararlarına odaklandı
﻿Uluslararası piyasalar faiz kararlarına odaklandı
﻿Uluslararası piyasalar faiz kararlarına odaklandı
﻿Çorum’da apartman dairesinde çıkan yangın
﻿Çorum’da apartman dairesinde çıkan yangın
﻿Çorum’da apartman dairesinde çıkan yangın
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2023 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.