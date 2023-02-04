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  • Kızılcık Şerbeti 16. Bölüm fragmanı yayınlandı mı? Kızılcık Şerbeti yeni bölüm ne zaman?

Kızılcık Şerbeti 16. Bölüm fragmanı yayınlandı mı? Kızılcık Şerbeti yeni bölüm ne zaman?

Başrollerinde Barış Kılıç, Evrim Alasya, Settar Tanrıöğen, Sıla Türkoğlu gibi başarılı oyuncuların yer aldığı Kızılcık Şerbeti dizisinin 16. bölüm fragmanı yayınlandı. Sosyal medyada sık sık konuşulan Kızılcık Şerbeti dizisinin yeni bölümünün yayınlanması bekleniyor. Peki, Kızılcık Şerbeti 16. Bölüm fragmanı yayınlandı mı? Kızılcık Şerbeti yeni bölüm ne zaman?

Haber Giriş: 4 Şubat 2023 Cumartesi - 11:38
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Kızılcık Şerbeti 16. Bölüm fragmanı yayınlandı mı? Kızılcık Şerbeti yeni bölüm ne zaman?

Kızılcık Şerbeti 16. Bölüm fragmanı yayınlandı mı? Kızılcık Şerbeti yeni bölüm ne zaman?
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Yayınlandığı ilk günden beri sosyal medyada en çok konuşulan diziler arasında yer alan Kızılcık Şerbeti’nin dün akşam 15. bölümü ekranlara geldi. Dizi izleyicisi Kızılcık Şerbetinde yeni bölümde neler olacağını, Kızılcık Şerbetinin 16. bölüm fragmanının yayınlanıp yayınlanmadığını merak ediyor. Peki, Kızılcık Şerbeti 16. Bölüm fragmanı yayınlandı mı? Kızılcık Şerbeti yeni bölüm ne zaman?

Kızılcık Şerbeti dizisi yayınlandığı ilk günden beri sosyal medyada en çok konuşlan diziler arasında. Show TV ekranlarında Cuma akşamları saat 20.00’de ekrana gelen Kızılcık Şerbeti konusu itibariyle dikkat çekiyor.

Başrollerinde Barış Kılıç, Evrim Alasya, Settar Tanrıöğen, Sıla Türkoğlu gibi başarılı oyuncuların yer aldığı Kızılcık Şerbeti dizisinin 16. bölümünde neler olacağı ve fragmanı merak ediliyor.

KIZILCIK ŞERBETİ 16. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Kızılcık Şerbeti dizisi 10 Şubat Cuma akşamı 16. yeni bölümüyle ekranlara gelecek.

 

 

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