Show TV ekranlarında yayınlanan Kızılcık Şerbetinde bu hafta Ömer ve Kıvılcım arasında yaşanan flashback gerilimini ve Nilay’ın Doğa’nun bebeklerine suikast girişimini izledik. Cuma akşamı yayınlanacak olan Kızılcık Şerbeti’nin 24. yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Peki, Kızılcık Şerbeti 24. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Kızılcık Şerbeti yeni bölüm ne zaman?

Kızılcık Şerbeti dizisi yayınlandığı ilk günden beri sosyal medyada en çok konuşlan diziler arasında. Show TV ekranlarında Cuma akşamları saat 20.00’de ekrana gelen Kızılcık Şerbeti konusu itibariyle dikkat çekiyor.

KIZILCIK ŞERBETİ 24. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Kızılcık Şerbeti 24. bölümüyle 5 Mayıs Cuma günü Show TV ekranlarında yayınlanacak.