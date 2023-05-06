Kızılcık Şerbeti 25. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Kızılcık Şerbeti yeni bölüm ne zaman?

Başrollerinde Barış Kılıç, Evrim Alasya, Settar Tanrıöğen, Sıla Türkoğlu gibi başarılı oyuncuların yer aldığı Kızılcık Şerbeti dizisinin 25. bölüm fragmanı yayınlandı. Peki, Kızılcık Şerbeti 25. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Kızılcık Şerbeti yeni bölüm ne zaman?

Kızılcık Şerbeti 25. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Kızılcık Şerbeti yeni bölüm ne zaman?

Show TV ekranlarında yayınlanan Kızılcık Şerbetinde bu hafta Fatih ve Doğa’nın arasında yaşanan gerilim sonrası Fatih’in Doğa’yı aldatmasını izledik. Cuma akşamı yayınlanacak olan Kızılcık Şerbeti’nin 25. yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Peki, Kızılcık Şerbeti 25. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Kızılcık Şerbeti yeni bölüm ne zaman?

Kızılcık Şerbeti dizisi yayınlandığı ilk günden beri sosyal medyada en çok konuşlan diziler arasında. Show TV ekranlarında Cuma akşamları saat 20.00’de ekrana gelen Kızılcık Şerbeti konusu itibariyle dikkat çekiyor.

KIZILCIK ŞERBETİ 25. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Kızılcık Şerbeti 25. bölümüyle 12 Mayıs Cuma günü Show TV ekranlarında yayınlanacak.

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