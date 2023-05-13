Kızılcık Şerbeti 26. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Kızılcık Şerbeti yeni bölüm ne zaman?

Başrollerinde Barış Kılıç, Evrim Alasya, Settar Tanrıöğen, Sıla Türkoğlu gibi başarılı oyuncuların yer aldığı Kızılcık Şerbeti dizisinin 26. bölüm fragmanı yayınlandı. Peki, Kızılcık Şerbeti 26. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Kızılcık Şerbeti yeni bölüm ne zaman?

Kızılcık Şerbeti 26. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Kızılcık Şerbeti yeni bölüm ne zaman?

Show TV ekranlarında yayınlanan Kızılcık Şerbetinde bu hafta Fatih’in Doğa’yı aldatmasının ardından yaşananları izledik. Cuma akşamı yayınlanacak olan Kızılcık Şerbeti’nin 26. yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Peki, Kızılcık Şerbeti 26. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Kızılcık Şerbeti yeni bölüm ne zaman?

Kızılcık Şerbeti dizisi yayınlandığı ilk günden beri sosyal medyada en çok konuşlan diziler arasında. Show TV ekranlarında Cuma akşamları saat 20.00’de ekrana gelen Kızılcık Şerbeti konusu itibariyle dikkat çekiyor.

KIZILCIK ŞERBETİ 26. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Kızılcık Şerbeti 26. bölümüyle 19 Mayıs Cuma günü Show TV ekranlarında yayınlanacak.

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