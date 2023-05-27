Kızılcık Şerbeti 28. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Kızılcık Şerbeti yeni bölüm ne zaman?

Başrollerinde Barış Kılıç, Evrim Alasya, Settar Tanrıöğen, Sıla Türkoğlu gibi başarılı oyuncuların yer aldığı Kızılcık Şerbeti dizisinin 28. bölüm fragmanı yayınlandı. Peki, Kızılcık Şerbeti 28. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Kızılcık Şerbeti yeni bölüm ne zaman?

Kızılcık Şerbeti 28. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Kızılcık Şerbeti yeni bölüm ne zaman?

Show TV ekranlarında yayınlanan Kızılcık Şerbetinde bu hafta Fatih’in Doğa’yı aldatmasının ardından Aylin ile yakınlaşmasını izledik. Cuma akşamı yayınlanacak olan Kızılcık Şerbeti’nin 28. yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Peki, Kızılcık Şerbeti 28. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Kızılcık Şerbeti yeni bölüm ne zaman?

Kızılcık Şerbeti dizisi yayınlandığı ilk günden beri sosyal medyada en çok konuşlan diziler arasında. Show TV ekranlarında Cuma akşamları saat 20.00’de ekrana gelen Kızılcık Şerbeti konusu itibariyle dikkat çekiyor.

KIZILCIK ŞERBETİ 28. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Kızılcık Şerbeti 28. bölümüyle 2 Haziran Cuma günü Show TV ekranlarında yayınlanacak.

KIZILCIK ŞERBETİ SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Fatih'in Doğa'yı aldatmasının ardından evlilikleri gerginlikle sürmektedir. Fatih Aylin'in iyi biri olduğuna ikna olarak evine gider fakat kapıda bir sürpriz beklemektedir.

Abdullah bey ve Alev arasında küçük yakınlaşmalar sürmeye devam eder ve Alev ona sahaftan aldığı bir kitabı hediye eder.

Nursema Umut'la ilişkileri için elinden geleni yapar ve Alevle Ankara'ya giderek Umut'un ailesini ziyaret eder. Fakat kötü muameleyle karşılaşır. Nursema Umut'a bir şey anlatmaz.

Nilay yine dolandırılarak eve dolandırıldığı yerden kalan papağanı getirir. Herkese bir laf söyleyen papağan sonunda Abdullah Bey'in markajına takılır.

Mustafa yemek yarışmasına katılmak ister ama Abdullah Bey kesinlikle karşı çıkar.

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