Kızılcık Şerbeti dizisi yayınlandığı ilk günden beri sosyal medyada en çok konuşlan diziler arasındaydı. Show TV ekranlarında Cuma akşamları saat 20.00’de ekrana gelen Kızılcık Şerbeti konusu itibariyle dikkat çekmeyi başardı.

Kızılcık Şerbeti’nin yapımcıları dizinin konusunun gerçek hikâyeden alındığını söylüyor.

Yeni bölümüyle ses getiren Kızılcık Şerbetinde 2 bölüm geride kaldı. Başrollerinde Barış Kılıç, Evrim Alasya, Settar Tanrıöğen, Sıla Türkoğlu gibi başarılı oyuncuların yer aldığı Kızılcık Şerbeti dizisinin 3. bölümü izleyenler tarafından şimdiden merak konusu oldu. Kızılcık Şerbeti 3. bölümde neler olacak? Kızılcık Şerbeti 3. bölüm fragmanı yayınlandı mı?

KIZILCIK ŞERBETİ 2.BÖLÜMDE NELER OLDU?

Dün akşam Show TV ekranlarında 2. Bölümü ekrana gelen Kızılcık Şerbetinde neler olduğu merak ediliyor.

Karşıt iki aile arasında yaşanan anlaşmazlıklar devam ederken Doğa'nın hastalığı dikkatleri dağıtmayı başardı. Kızılcık Şerbeti’nde Doğa yaşadığı sağlık sorununun ardından büyük bir karar almak zorunda kaldı. Fatih, bebek doğana kadar Doğa'nın okulunu dondurmasını istedi.

Kızılcık Şerbeti’nde yayınlanan 2. bölümde, yemek sırasında kızının okuluna ara vereceğini duyan Kıvılcım büyük bir yıkıma uğradı. İki aile arasındaki gerginlik yemek boyunca devam etti. Aradaki yaşam ve düşünce farkları daha da belirginleşti.

Kızılcık Şerbeti’nde Kıvılcım'ın kardeşi Alev'in gelmesi de aileler arasındaki dengeyi etkileyecek gibi görünüyor. Peki, Kızılcık Şerbeti’nde 3. bölümde neler olacak? Kızılcık Şerbeti 3. Bölüm fragmanı yayınlandı mı?

KIZILCIK ŞERBETİ 3. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Show TV ekranlarında 11 Kasım Cuma günü 3. Bölümü yayınlanacak olan Kızılcık Şerbeti’nin yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Arama motorlarında sık sık ‘Kızılcık Şerbeti 3. Bölüm fragmanı yayınlandı mı?’ diye aratılıyor. İşte Kızılcık Şerbeti 3. Bölüm fragmanı..