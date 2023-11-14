Kızılcık Şerbeti 39. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Kızılcık Şerbeti yeni bölüm ne zaman?

Başrollerinde Barış Kılıç, Evrim Alasya, Settar Tanrıöğen, Sıla Türkoğlu gibi başarılı oyuncuların yer aldığı Kızılcık Şerbeti dizisinin 39. bölüm fragmanı yayınlandı. Kızılcık Şerbetinin yeni bölümü merak ediliyor. Peki, Kızılcık Şerbeti 39. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Kızılcık Şerbeti yeni bölüm ne zaman?

KAYNAK: Haber Merkezi
Kızılcık Şerbeti 39. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Kızılcık Şerbeti yeni bölüm ne zaman?

Yeni bölümleri merakla beklenen Kızılcık Şerbeti’nin 39. bölüm fragmanı yayınlandı. Kızılcık Şerbeti dizisine dair pek çok ayrıntı merak ediliyor. Peki, Kızılcık Şerbeti 39. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Kızılcık Şerbeti yeni bölüm ne zaman?

Kızılcık Şerbeti dizisi yayınlandığı ilk günden beri sosyal medyada en çok konuşlan diziler arasında. Show TV ekranlarında Cuma akşamları saat 20.00’de ekrana gelen Kızılcık Şerbeti konusu itibariyle dikkat çekiyor.

KIZILCIK ŞERBETİ 39. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Yeni sezonu meraklanan beklenen Kızılcık Şerbeti’nin yeni sezonu başladı. Show TV ekranlarında Cuma akşamı izleyicisiyle buluşan Kızılcık Şerbeti’inin yeni bölümü merak ediliyor.

Kızılcık Şerbeti 39. bölümü 17 Kasım Cuma günü Show TV’de yayınlanacak.

kizilcik-serbeti-39-bolum-fragmani-izle-16530153-1004-amp.jpg

KIZILCIK ŞERBETİ KONUSU NEDİR?

İyi eğitimli, realist ve modern bir kadın olan Kıvılcım (Evrim Alasya), eşinden boşandıktan sonra dimdik ayakta kalmış, iki kızını da inandığı değerler doğrultusunda yetiştirmiştir. Kızı Doğa’nın üniversiteye girdiği ilk yıl erkek arkadaşıyla evlenmesiyle büyük bir hayal kırıklığı yaşayan Kıvılcım, hayatının şokunu kızının kocasının ailesiyle tanışmasında yaşar.

Doğa’nın kocası Fatih’in (Doğukan Güngör) ailesi muhafazakâr bir ailedir. Kıvılcım, kızının hayata bu kadar farklı bakan bir aileyle yapamayacağını düşünür. Doğa ise aşklarının her türlü farklılığın üstesinden geleceğine inanmaktadır.

Öne Çıkanlar
Serdal Adalı'nın bombası belli oldu. Efsane isim yarın sabah ilk uçakla İstanbul'a geliyor
Serdal Adalı'nın bombası belli oldu. Efsane isim yarın sabah ilk uçakla İstanbul'a geliyor
Kendi bakanlığına dezenfektan satan Ruhsar Pekcan’ın bitmeyen milyonluk davası!
Kendi bakanlığına dezenfektan satan Ruhsar Pekcan’ın bitmeyen milyonluk davası!
MasterChef All Star 149. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star 149. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star mavi takım kaptanı kim oldu? MasterChef All Star kaptanlık oyununu kim kazandı?
MasterChef All Star mavi takım kaptanı kim oldu? MasterChef All Star kaptanlık oyununu kim kazandı?
BİM market yeni aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. BİM 14 Kasım Salı aktüel ürünler fiyat listesi
BİM market yeni aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. BİM 14 Kasım Salı aktüel ürünler fiyat listesi
Sevan Nişanyan'dan Atatürk için ahlaksız açıklama
Sevan Nişanyan'dan Atatürk için ahlaksız açıklama
Son Haberler
Serdal Adalı'nın bombası belli oldu. Efsane isim yarın sabah ilk uçakla İstanbul'a geliyor Spor
Serdal Adalı'nın bombası belli oldu. Efsane isim yarın sabah ilk uçakla İstanbul'a geliyor
Ateş Kuşları 31. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Ateş Kuşları yeni bölüm ne zaman? Magazin
Ateş Kuşları 31. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Ateş Kuşları yeni bölüm ne zaman?
Süt dişleri neden çok önemli Sağlık
Süt dişleri neden çok önemli
Bağ-Kur ve Emekliği Sandığı emeklilerinin ikramiyeleri bugün hesaplara yatırıldı Ekonomi
Bağ-Kur ve Emekliği Sandığı emeklilerinin ikramiyeleri bugün hesaplara yatırıldı
Fenerbahçe'den Columbus'a satılan Rossi ABD'yi salladı. Öyle bir gol attı ki yer yerinden oynadı Spor
Fenerbahçe'den Columbus'a satılan Rossi ABD'yi salladı. Öyle bir gol attı ki yer yerinden oynadı
Şoför takım yöneticilerine ve gazetecilere saldırdı Spor
Şoför takım yöneticilerine ve gazetecilere saldırdı
Ünlü Türk imam Mekke'de gözaltına alındı. Gerekçe: Gazze ve Filistin demesi Dünya
Ünlü Türk imam Mekke'de gözaltına alındı. Gerekçe: Gazze ve Filistin demesi