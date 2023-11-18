Yeni bölümleri merakla beklenen Kızılcık Şerbeti’nin 40. bölüm fragmanı yayınlandı. Kızılcık Şerbeti dizisine dair pek çok ayrıntı merak ediliyor. Peki, Kızılcık Şerbeti 40. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Kızılcık Şerbeti yeni bölüm ne zaman?

Kızılcık Şerbeti dizisi yayınlandığı ilk günden beri sosyal medyada en çok konuşlan diziler arasında. Show TV ekranlarında Cuma akşamları saat 20.00’de ekrana gelen Kızılcık Şerbeti konusu itibariyle dikkat çekiyor.

KIZILCIK ŞERBETİ 40. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Yeni sezonu meraklanan beklenen Kızılcık Şerbeti’nin yeni sezonu başladı. Show TV ekranlarında Cuma akşamı izleyicisiyle buluşan Kızılcık Şerbeti’inin yeni bölümü merak ediliyor.

Kızılcık Şerbeti 40. bölümü 24 Kasım Cuma günü Show TV’de yayınlanacak.

KIZILCIK ŞERBETİ KONUSU NEDİR?

İyi eğitimli, realist ve modern bir kadın olan Kıvılcım (Evrim Alasya), eşinden boşandıktan sonra dimdik ayakta kalmış, iki kızını da inandığı değerler doğrultusunda yetiştirmiştir. Kızı Doğa’nın üniversiteye girdiği ilk yıl erkek arkadaşıyla evlenmesiyle büyük bir hayal kırıklığı yaşayan Kıvılcım, hayatının şokunu kızının kocasının ailesiyle tanışmasında yaşar.

Doğa’nın kocası Fatih’in (Doğukan Güngör) ailesi muhafazakâr bir ailedir. Kıvılcım, kızının hayata bu kadar farklı bakan bir aileyle yapamayacağını düşünür. Doğa ise aşklarının her türlü farklılığın üstesinden geleceğine inanmaktadır.