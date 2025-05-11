‘Kızılcık Şerbeti’ dizisi ‘Dalya’ dedi

Show TV’nin Cuma akşamlarına damga vuran dizisi ‘Kızılcık Şerbeti’ de artık 100’ler kulübüne dâhil oldu. Önceki akşam ‘Dalya’ diyerek ekrana gelen 100. bölümüyle izleyici karşısına çıkan dizi, Total’de aldığı 8.57 reytingle birinci olurken AB’de aldığı 9.60 reytingle yine ilk sırada kendine yer buldu. ABC1’de ise aldığı 10.17 reytingle yine zirvede yer aldı.

Başrollerinde Sıla Türkoğlu, Doğukan Güngör, Evrim Alasya, Barış Kılıç gibi isimlerin olduğu Gold Film imzalı ‘Kızılcık Şerbeti’, ekran yolculuğuna 28 Ekim 2022’de başlamıştı. Aldığı reytinglerde hem yapımcısının hem de kanalının yüzünü güldüren dizi, önümüzdeki haftalarda sezon finali yaparak gelecek sezonda da yoluna devan edecek. Dijital platformların günden güne çoğaldığı bir dönemde televizyonda iş yapmak kolay değil. Oyuncular, performanslarıyla sadece reytinglere değil; sosyal medyaya da damga vuruyorlar. Dizi, zaman zaman sosyal mesaj içerikli özel sahneleriyle de izleyenlerin beğenisini kazanıyor.

Bu büyük başarıda emeği geçenleri kutlarım. ‘Kızılcık Şerbeti’nin reytingi bol olsun.

Edis’ten uluslararası iş birliği

Türk Pop Müziği’nin sevilen isimlerinden Edis, uluslararası bir projeyle müzikseverlerin karşısına çıktı.

Fransız elektronik müzik sahnesinin önemli temsilcilerinden Acid Arab ile bir araya gelen Edis, grubun yeni albümünde yer alacak olan ‘Yaktın Beni’ isimli şarkıyı birlikte hazırladı. Elektronik pop tınılarıyla dikkat çeken eser, tüm dijital platformlarda yayınlandı. Acid Arab, üyeleri Guido Minisky ve Herve Carvalho ile Fransız-Arap sentezli elektronik müziğin öncülerinden biri olarak tanınıyor. Grubun müziği, Doğu ritimleri ile Batı elektronik altyapılarını harmanlamasıyla biliniyor.

‘Yaktın Beni’ şarkısında ise, bu karakteristik altyapıya Edis’in melodik vokalleri ile Türkçe ve Fransızca sözleri eşlik ediyor.

İNTİSAD’ın gecesinde ünlüler buluştu

Enternasyonal İş İnsanları Derneği (İNTİSAD), kuruluşunun 7. yıldönümünü Rixos Tersane İstanbul’da düzenlenen ‘Gala ve Uluslararası İş İnsanları Ödül Töreni’ ile kutladı.

İş, siyaset ve sanat dünyasının önde gelen isimlerinin bir araya geldiği gecenin ev sahipliğini yapan İNTİSAD Başkan Vekili iş insanı Çağrı Avcu, konuklara ödüllerini takdim etti.

Görkemli gecenin sunuculuğunu Mesut Yar yaparken kırmızı halıda ise Wilma Elles vardı. Sunucu ve şarkıcı Defne Samyeli de gecede ödülünü Çağrı Avcu’nun elinden alırken Ahmet Selçuk İlkan’a da etkinlikte ‘Müzik Onur Ödülü’ verildi.