Kızılcık Şerbeti dizisi kadrosuna yeni isimler geliyor

Dördüncü sezonu 12 Eylül Cuma akşamı açması planlanan Kızılcık Şerbeti dizisinin yeni yönetmeni daha önce “Kızıl Goncalar”ı çeken Özgür Sevimli oldu.

“Kızılcık Şerbeti” dizisinin 4. Sezonu 12 Eylül Cuma akşamı çok iddialı bir bölümle açması planlanıyor.

Birsen Altuntaş'ın haberine göre dizi yeni sezona yeni yönetmeniyle başlıyor.

Melis Civelek ile Zeynep Gür’ün kaleme aldığı dizinin yeni yönetmeni daha önce “Kızıl Goncalar”ı çeken Özgür Sevimli oldu. Dizinin son yönetmeni Aydın Bulut’la başka bir proje çalıştıkları öğrenildi.

Dizinin kadrosuna Erkan Avcı’dan sonra başarılı bir oyuncu daha katıldı.

Yasak Elma’da hayat verdiği “Emir” rolüyle adından söz ettiren Serkan Rutkay Ayıköz dizinin yeni oyuncusu oldu. Ayıköz, Asude’nin (Servet Pandur) yeğeni Asil rolüyle yeni sezonda ekibe güç katacak olan Erkan Avcı’nın yardımcısını oynayacak.