Kızılcık Şerbeti dizisinde beklenmedik veda! Paylaşımı kafaları karıştırdı

Kızılcık Şerbeti dizisine bu sezon Heves karakteriyle Şebnem Dönmez katılmıştı.

PAYLAŞIMI KAFA KARIŞTIRDI

Şebnem Dönmez'in kişisel sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım kafaları karıştırdı.

Kızılcık Şerbeti dizisinin stil ekibine teşekkür eden Şebnem Dönmez, "Alkışlar size geliyor. Her şey için çok teşekkür ederim" ifadelerini kullandı. Dönmez'in bu paylaşımı diziden ayrılacağını akıllara getirdi.

ŞEBNEM DÖNMEZ KİMDİR?

Ünlü oyuncu Şebnem Dönmez 90’lı yıllarda sayısız televizyon programları, canlı yayınlar ve ödül törenlerinde sunuculuk yaptı.

2004 yılında özgün senaryosu ile akıllara kazınan Neredesin Firuze’de, 2006 yılında Hacivat Karagöz Neden Öldürüldü filminde başrol oynadı.

Dönmez, Küçük Sırlar ile tekrar ekranlara geldi. 2012 yılında Kuzey Güney’de Melda karakterine, 2013 yılında dünya çapında nam salan Medcezir’de Sude karakterini canlandırdı.

Şebnem Dönmez'in Oynadığı Diziler

Yasak Elma / Handan Kılıç / 2022

Son Yaz / Serap Gök / 2021

Zemheri / Mehveş Demirkan / 2020

Avlu / Nihal Ünal / 2018-2019

Medcezir / Asude Sude Beylice / 2013-2015

Yalan Dünya / Canan / 2012

Kuzey Güney / Melda Yalgın / 2012-2013

Küçük Sırlar / Ece Altınel / 2010

Laf Ebeleri / 2008