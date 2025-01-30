Kızılcık Şerbeti dizisine ünlü oyuncu dahil oluyor

Show TV'de yayınlanan Kızılcık Şerbeti'nin oyuncu kadrosunda hikayenin seyrini değiştirecek yeni bir gelişme yaşandı.

Birsen Altuntaş'ın haberine göre ünlü oyuncu ve yönetmen Hamdi Alkan diziye konuk olacak.

İlhami'nin babası "Ulvi" karakterine hayat verecek olan Alkan, oğlunun kendisinden yardım istemesi üzerine hikayeye katılacak.

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Firaz'ın Nursema'ya, Nursema'nın İhami'ye aşık olduğu üçgende Ulvi'nin gelişi ortalığı daha da kızıştıracak.