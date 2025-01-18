Kızılcık Şerbeti dizisine yeni bir isim dahil oldu! Sandık Kokusu'ndan ayrılmıştı

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Kızılcık Şerbeti dizisine yeni bir isim dahil oldu! Sandık Kokusu'ndan ayrılmıştı

Show TV'de yayınlanan ve ilgi ile takip edilen Kızılcık Şerbeti dizisine geçen hafta iki oyuncu veda etmişti. Diziye bir yeni oyuncu ise dahil oldu.

Show TV'de ekranlara gelen 'Kızılcık Şerbeti'nin kadrosuna 'Işıl' rolüyle yeni bir oyuncu katıldı.

'Işıl' karakteri, 'Abdullah'ın yeni oteline iş başvurusunda bulunarak diziye giriş yaptı.

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Başrollerini Barış Kılıç, Evrim Alasya, Ahmet Mümtaz Taylan, Sıla Türkoğlu, Sibel Taşçıoğlu ile Doğukan Güngör'ün paylaştığı 'Kızılcık Şerbeti' dizisinin kadrosuna oyuncu Ece İrtem eklendi.

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Dizinin bu akşam ekrana gelecek olan yeni bölümünde seyirci karşısına çıkacak olan İrtem, 'Işıl' karakteri ile dizide yer alacak.

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