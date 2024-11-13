‘Kızılcık Şerbeti’ durdurulamıyor

Haftanın dizisi: Show TV’de Cuma akşamları izleyiciyle buluşan ‘Kızılcık Şerbeti’, yaklaşık bir puanlık artışla 10,01 reytingi yakalayarak sezonun en yüksek seviyesine ulaştı.

Burak Sakar’ın derlediği prime time 20+ABC1 reyting listesine ve TİAK verilerine göre, bu sezon ilk kez bir dizi 10 reyting baremini aşarak çift haneli reyting rakamını gördü. Sıla Türkoğlu ve Doğukan Güngör gibi isimlerin yer aldığı dizi, sadece aldığı reytinglerle değil; sosyal medyada da çok konuşuluyor.

Mahsun ve arkadaşlarının hikâyesi

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Haftanın filmi: Kadrosunda Mahsun Karaca, Şahin Sarsu, Mehmet Kahraman gibi isimlerin yer aldığı ‘İllegal Hayatlar: Meclis’, 72 bin 183 seyirciyle Box Office Türkiye liderliğini sürdürdü. Film, 10 günde 248 bin 567 seyirci tarafından izlendi.

Cenk Çelik’in hem senaryosunu Samih Berk Yılmaz ile birlikte yazdığı hem de yönetmenliğini yaptığı komedi filmi, yasa dışı işlerine paravan olması için kurdukları siyasi partinin sürpriz bir şekilde Meclis’e girmesiyle kendilerini iyice siyasetin göbeğinde bulan Mahsun ve arkadaşlarının hikâyesini anlatıyor.

‘Adalet’ arayışını yansıtıyor

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Haftanın şarkısı: Türk müziğinin güçlü seslerinden birisi olan Yeşim Salkım, yeni şarkısı ‘Adalet’i kendi yapım şirketi Yeşil Müzik etiketiyle yayınladı. Sözü ve müziği Mehmet Kars’a ait şarkının düzenlemesi Emre Can imzası taşıyor.

Günümüzün en önemli değerlerinden biri olan ‘adalet’ arayışını güçlü bir şekilde yansıtan şarkı, sözleri ve melodisiyle dinleyicilere hem düşündürücü hem de duygusal anlar yaşatmayı hedefliyor. Keyifle dinledim. Yolu açık olsun.

Yudum Mingan’dan yeni kitap

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Haftanın kitabı: Yazar Yudum Mingan’ın yeni kitabı ‘Kavruk ve İguanalar - Sümsük Ailesinin Maceraları-1’, Türkçe ve İngilizce olarak yenilenmiş hâli ve 2. baskısıyla Düş Kurguları Yayınevi’nden çıktı.

Bir çocuk hikâye kitabı olan ‘Kavruk ve İguanalar’ın tanıtımında şu ifadelere yer verilmiş: “Sen ne kadar düşersen düş; ben de annen de kardeşlerin de her zaman senin yanında olacağız. Bizden sakın çekinme, tamam mı?”