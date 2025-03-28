Kızılcık Şerbeti final tarihi belli oldu

Düzenleme: Kaynak: Birsen Altuntaş
Kızılcık Şerbeti final tarihi belli oldu

Show TV'de ekrana gelen Kızılcık Şerbeti dizisinin dördüncü sezonunun çekileceği kesinleşti. Fenomen dizi mayıs sonunda sezonu kapatacak.

Gold Film'in Show TV için çektiği Kızılcık Şerbeti dizisinin dördüncü sezonunun çekileceği kesinleşti. Sevilen dizi mayıs sonunda sezonu kapatacak.

Birsen Altuntaş'ın haberine göre üç sezondur cuma akşamlarına damga vuran “Kızılcık Şerbeti” dizisinin sezon final tarihi kesinleşti.

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Geçen haftalarda yönetmeni değişen ve Aydın Bulut’la ekran yolculuğuna devam eden Kızılcık Şerbeti 30 Mayıs tarihinde ekrana gelecek 103. Bölümüyle 3. Sezonunu tamamlayacak.

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Melis Civelek ve Zeynep Gür’ün kaleme aldığı dizi sezon finaline doğru giderken yine çok flaş gelişmeler yaşanacak. Hikâyede beklenmedik olaylar seyirciyi şaşırtacak.

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