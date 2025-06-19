Kızılcık Şerbeti kadrosuna yeni bir isim geliyor

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Kızılcık Şerbeti kadrosuna yeni bir isim geliyor

Kızılcık Şerbeti'ne yeni sezonda başarılı oyuncu Erkan Avcı katılacak.

Melis Civelek ve Zeynep Gür’ün imza attığı Gold Film imzalı dizinin kadrosuna yeni bir oyuncu geliyor.

Son olarak Kızıl Goncalar dizisinde muhteşem bir oyunculuk sergileyen Erkan Avcı fenomen diziyle anlaştı.

Birsen Altuntaş'ın haberine göre Show TV’nin cuma akşamlarına damgasını vuran dizisi “Kızılcık Şerbeti”nin yeni sezon hazırlıkları devam ediyor.

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Erkan Avcı’nın ilk gelen bilgilere göre Asude’nin (Servet Pandur) sezon finalinde telefonda konuştuğu, ancak yüzü görünmeyen kardeşi Ayhan’ın oğlu olacağı yönünde…

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Öte yandan yeni sezon hikâyesi yazılan Kızılcık Şerbeti’nden 4 oyuncunun da ayrılacağı konuşuluyor.

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