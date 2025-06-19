Kızılcık Şerbeti kadrosuna yeni bir isim geliyor

Melis Civelek ve Zeynep Gür’ün imza attığı Gold Film imzalı dizinin kadrosuna yeni bir oyuncu geliyor.
Son olarak Kızıl Goncalar dizisinde muhteşem bir oyunculuk sergileyen Erkan Avcı fenomen diziyle anlaştı.
Birsen Altuntaş'ın haberine göre Show TV’nin cuma akşamlarına damgasını vuran dizisi “Kızılcık Şerbeti”nin yeni sezon hazırlıkları devam ediyor.
Kızılcık Şerbeti oyuncusundan güldüren 'sezon finali' paylaşımı
Erkan Avcı’nın ilk gelen bilgilere göre Asude’nin (Servet Pandur) sezon finalinde telefonda konuştuğu, ancak yüzü görünmeyen kardeşi Ayhan’ın oğlu olacağı yönünde…
Ünlü oyuncu Kızılcık Şerbeti'ndeki isimle çok fena dalga geçti
Öte yandan yeni sezon hikâyesi yazılan Kızılcık Şerbeti’nden 4 oyuncunun da ayrılacağı konuşuluyor.
Sibel Taşçıoğlu’ndan olay yaratacak ‘Kızılcık Şerbeti’ itirafı