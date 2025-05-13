Kızılcık Şerbeti oyuncusu 100. bölüm kutlamasına neden katılmadı?

Kaynak: Birsen Altuntaş
Kızılcık Şerbeti oyuncusu 100. bölüm kutlamasına neden katılmadı?

Kızılcık Şerbeti dizisi 100. bölümü ile ilgili bir kutlama yaptı. Dizi oyuncularının birlikte eğlendiği geceye dizinin fenomen oyuncusu çağrılmadı.

Kızılcık Şerbeti'nin 100. bölüm kutlama gecesinde gözler 96 bölüm boyuncu Pembe karakterine hayat veren Pinko lakaplı Sibel Taşçıoğlu’nu aradı.

Birsen Altuntaş'ın haberine göre Kızılcık Şerbeti’nin 100. bölüm kutlaması yapıldı. Show TV yönetim kadrosunun da katıldığı yemekte bütün oyuncular hazır bulundu.

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Eğlencenin tavan yaptığı gecede gözler 96 bölüm boyunca Pembe karakterine hayat veren ve başarılı performansıyla diziye büyük güç katan Pinko lakaplı Sibel Taşçıoğlu’nu aradı. Geceye çağrılmayan Taşçıoğlu’na telefonla ulaştım. Geçen haftalarda senarist Melis Civelek‘in hikâyesi bittiği için ekipten ayrıldığını açıkladığı ünlü oyuncu “Evet, kutlama yemeğine davet edilmedim. Yemekte gözlerin Pembe’yi aramasını da anlıyorum ama benim için artık o defter kapandı” dedi.

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