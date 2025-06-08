Kızılcık Şerbeti oyuncusundan güldüren 'sezon finali' paylaşımı

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Kızılcık Şerbeti oyuncusundan güldüren 'sezon finali' paylaşımı

Kızılcık Şerbeti olaylı bir sezon finali verdi. Dizinin oyuncularından Emrah Altıntoprak'ın sezon finalinden epey zaman sonra paylaşım yapması arkadaşları arasında eğlence konusu oldu.

Kızılcık Şerbeti dizisi geçtiğimiz hafta sezon finali ile ekranlara ara verdi. Heyecanlı bir finalle izleyici ile kısa süreli vedalaşan dizi ile ilgili yeni bir paylaşım dizinin Mustafa karakterini canlandıran başarılı oyuncu Emrah Altıntoprak'ın paylaşımı ve Oyuncu Sıla Türkoğlu'nun yorumu gülümsetti.

Emrah Altıntoprak dizinin bitiminden uzun bir süre geçtikten sonra 'sezon finali' şeklinde bir paylaşım yaptı. Altıntoprak'ın yakın arkadaşı oyuncu Türkoğlu da buna yorum yaptı.

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Dizinin Mustafa'sı "Sezon bitti. Biraz yorgunum yeni nefes alıyorum. Önümüzdeki günlerde sık paylaşım yaparım heralde inşallah umarım. Yapay zekadan da bu kadar korkmayın. Caption yazmasını istedim komik bulduğu şeye bakın" şeklinde bir paylaşım yaptı. Sıla Türkoğlu bu paylaşımın altına 'diğer sezon atardın kardeşim uğraşmasaydın' diyerek eğlenceli bir cevap yazdı.

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