‘Kızılcık Şerbeti’, rekor tazeledi

Haftanın dizisi: Üçüncü sezonuyla ekranlarda olan Show TV’nin sevilen dizisi ‘Kızılcık Şerbeti’, rekorları altüst etmeye devam ediyor. Dizi, Burak Sakar’ın derlediği verilere göre, sezon rekorunu yenileyerek zirvedeki yerini korudu.

Sıla Türkoğlu, Doğukan Güngör, Evrim Alasya, Barış Kılıç gibi isimlerin başrolünde olduğu dizi, bu sezon 12 reyting sınırını aşan ilk dizi olarak liderlik serisini sürdürdü. Dizi, sadece aldığı reytingle değil; oyuncu performanslarıyla da sosyal medyanın en çok konuştuğu diziler arasında yer alıyor.

Güzellik yarışmasının gişeye etkisi

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Haftanın filmi: Yönetmenliğini Murat Şeker’in yaptığı, senaryosunu Ali Tanrıverdi’nin kaleme aldığı ‘Çakallarla Dans 7’yi şu ana kadar toplamda 359 bin 556 kişi izledi. Kadrosunda Şevket Çoruh, Timur Acar, Murat Akkoyunlu, Didem Balçın, Toygan Avanoğlu, Diren Polatoğulları gibi isimlerin yer aldığı film, ekibin dünya çapında bir güzellik yarışmasının organizasyonunda görev almak için gittikleri İzmir’de yaşadıkları maceraları takip ediyor.

6 Aralık’ta vizyona giren film, ilk hafta sonu 173 bin 851 seyirci tarafından izlenerek son 11 ayın en iyi açılışını yapan yerli film olmuştu.

Bu Delikanlıyı Unutamazsın

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Haftanın şarkısı: Kendine has yorumuyla her zaman farkını ortaya koyan Rober Hatemo, yeni şarkısı ‘Bu Delikanlıyı Unutamazsın’da Yıldız Tilbe ile düet yapmış. Sony Music Türkiye etiketiyle yayınlanan şarkının sözü ve müziği Yıldız Tilbe, düzenlemesi ise Osman Özel imzası taşıyor.

Duygusal bir şarkı olan ‘Bu Delikanlıyı Unutamazsın’ın klip yönetmenliğini Murad Küçük üstlenmiş. Hoş bir çalışma olmuş. Dinleyeni bol olsun.

Mutlu bir yaşama davet var

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Haftanın kitabı: Yazar Ayşe Tolga’nın yeni kitabı “Benim Bütün Hayallerim Gerçek Olur: Kendime Verdiğim Söz”, Destek Yayınları etiketiyle yayınlandı.

Kişisel gelişim ve kuantum düşünce sistemlerinin gücünden yararlanarak okurlarını daha güçlü ve mutlu bir yaşam için adım atmaya davet eden yazar, bilimsel verilerle desteklenen uygulamalı stratejiler sunarak okurlara yalnızca teori değil, aynı zamanda gerçekte nasıl uygulayacaklarını gösterirken görselleştirme teknikleri, farkındalık egzersizleri ve meditasyonlarla donattığı kitabıyla kalıcı bir değişim için pratik bir araç olmayı vaat ediyor.