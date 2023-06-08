Kızılcık Şerbeti sezon finali fragmanı yayınlandı mı? Kızılcık Şerbeti yeni bölüm ne zaman?

Başrollerinde Barış Kılıç, Evrim Alasya, Settar Tanrıöğen, Sıla Türkoğlu gibi oyuncuların yer aldığı Kızılcık Şerbeti 29. bölümde sezon finali yapacak. Peki, Kızılcık Şerbeti sezon finali fragmanı yayınlandı mı? Kızılcık Şerbeti yeni bölüm ne zaman?