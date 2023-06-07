Cuma akşamı Show TV’de yayınlanacak Kızılcık Şerbeti 29. bölümünde sezon finali yaparak ara verecek. Peki, Kızılcık Şerbeti sezon finali ne zaman? Kızılcık Şerbeti sezon final fragmanı yayınlandı mı? Kızılcık Şerbeti 29. Bölüm fragmanı yayınlandı mı?
KIZILCIK ŞERBETİ SEZON FİNALİ NE ZAMAN?
Fenomen dizi Kızılcık Şerbeti 9 Haziran Cuma günü ekranlara gelecek 29. bölümde sezon finali yapacak. Show TV ekranlarında yayınlanan Kızılcık Şerbeti’nin 20:00’da yeni bölümü yayınlanıyor.
KIZILCIK ŞERBETİ SEZON FİNAL FRAGMANI YAYINLANDI MI?
Kızılcık Şerbeti 9 Haziran Cuma günü araya girerek sezon finali yapacak.