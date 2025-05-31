Kızılcık Şerbeti sezon finali yaptı. Diziden kimler ayrılıyor?

Show TV’nin ilgiyle izlenen dizisi Kızılcık Şerbeti, 30 Mayıs 2025’te yayınlanan 103. bölümüyle üçüncü sezonunu tamamladı.

Sezon finalindeki çarpıcı sahneler, dizinin müdavimlerinde büyük bir merak uyandırdı. İzleyiciler şimdi, dizinin 4. sezon başlangıç tarihi ve 104. bölüm fragmanı hakkında bilgi arıyor.

YENİ SEZON EKRANDA OLACAK

Gold Film imzalı dizi, dördüncü sezonuyla Eylül 2025’in sonu ya da Ekim ayının başında ekrana dönmeye hazırlanıyor. Daha önceki sezonlarda olduğu gibi yine Cuma akşamları yayınlanması bekleniyor. Yeni sezon çekimlerinin ise Ağustos 2025’te başlaması planlanıyor.

SEZON FİNALİ GÜNDEM YARATTI

Üçüncü sezon finalinde yaşanan olaylar, yeni sezona dair beklentileri artırdı. Pembe’nin ölümü, Abdullah ve Işıl’ın evliliği, Fatih ile Doğa arasındaki gerginlik ve Kıvılcım’ın yaşadığı duygusal gelgitler, hikâyenin nasıl devam edeceğine dair birçok soruyu beraberinde getirdi.

YENİ OYUNCULAR VE AYRILIKLAR MERAK EDİLİYOR

Dördüncü sezonda kadroya katılacak yeni oyuncular ve olası ayrılıklar da şimdiden konuşulmaya başlandı. 103. bölümdeki final sahnesi, yeni sezonda izleyicileri sürprizlerin beklediğine işaret ediyor.