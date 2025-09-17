‘Kızılcık Şerbeti’ sezona lider başladı

Haftanın dizisi: Show TV’nin ilgiyle izlenen dizisi ‘Kızılcık Şerbeti’, yeni sezona bıraktığı yerden devam etti. Dizi, tüm kategorilerde geçtiğimiz haftanın en çok izlenen yapımı oldu.

Başrollerinde Sıla Türkoğlu, Doğukan Güngör, Evrim Alasya, Barış Kılıç gibi oyuncuların yer aldığı dizi, 4. sezonuyla da sosyal medyanın gündeminden düşmüyor.

Düşen uzay gemisiyle sürpriz karşılaşma

Haftanın filmi: Yapımcılığını VFX İstanbul’un üstlendiği, Ramazan Ekmekçi’nin senaryosunu kaleme alıp yönetmenliğini de yaptığı bilim kurgu tarih türündeki ‘Tehlikeli Bölge’nin kadrosunda Kadir Parlak, Ozan Turan, Hasan Şenbayrak gibi oyuncular bulunuyor.

Film, Büyük Taarruz’a birkaç gün kala Mustafa Kemal’den özel bir görev alan bir grup askerin, düşen bir uzay gemisiyle karşılaşmasıyla hem düşman askerine hem de uzaylılara karşı mücadele vermesini konu ediniyor.

Metin Şentürk’ten ağlatacak ‘Yemin’

Haftanın şarkısı: Arabesk fantezi müziğin güçlü yorumcularından Metin Şentürk, ‘Yemin’ şarkısını Poll Production by Polat Yağcı etiketiyle yayınladı. Sözleri ve müziği Metin Şentürk’e ait olan ‘Yemin’in düzenlemesini Ulus Tarhanlı yapmış.

Geniş enstrümantal dokusu, dokunaklı sözleri ve gerçek duygularla bezenmiş yapısıyla öne çıkan şarkı, Metin Şentürk’ün özgün yorumuyla birleşerek dinleyenlere etkileyici bir müzik deneyimi sunuyor. Nağmelerin duygusal yoğunluğu ve parçanın samimi dokusu, müzikseverleri hızla sarıp sarmalıyor.

Paylaşma ve dayanışmanın güzelliği

Haftanın kitabı: Bir grup sevimli hayvanın maceralarıyla çocuklara iklim krizi konusunda farkındalık kazandırmayı amaçlayan resimli kitap serisi ‘Orman Ahalisi’nin ikinci kitabı ‘Orman Ahalisi: Bahçenin Gizemi’, Dinozor Çocuk’tan çıktı.

Johanna Lumme’nin yazıp resimlediği kitapta ‘Orman Ahalisi’, bu kez şehirde taze meyve ve sebze bulmanın kıymetini bilen iyi niyetli meyve düşkünü Tilki’yle bir ortaklık kuruyorlar.

Paylaşmanın ve dayanışmanın güzelliğini anlatan ‘Orman Ahalisi: Bahçenin Gizemi’nde küçük bir meyve aşırma hikâyesi, şehirde herkesin taze meyve ve sebzeye ulaşabileceği çok tatlı bir organizasyona dönüşüyor.