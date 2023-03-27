Kızılcık Şerbeti yeni bölüm ne zaman? Kızılcık Şerbeti 21. bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Show TV ekranlarında yayınlanan Kızılcık Şerbetinde bu hafta Nursema’nın zorla evlendirilişinin ardından kocasının saldırısına uğramasını izledik. Cuma akşamı yayınlanacak olan Kızılcık Şerbeti’nin 21. yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Peki, Kızılcık Şerbeti 21. bölüm 2. fragmanı yayınlandı mı? Kızılcık Şerbeti yeni bölüm ne zaman?

Kızılcık Şerbeti dizisi yayınlandığı ilk günden beri sosyal medyada en çok konuşlan diziler arasında. Show TV ekranlarında Cuma akşamları saat 20.00’de ekrana gelen Kızılcık Şerbeti konusu itibariyle dikkat çekiyor.

KIZILCIK ŞERBETİ 21. BÖLÜM 2. FRAGMANI YAYINLANDI MI?