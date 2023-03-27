27 Mart 2023 Pazartesi
İstanbul 12°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Keşfet
  • >
  • Kızılcık Şerbeti yeni bölüm ne zaman? Kızılcık Şerbeti 21. bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Kızılcık Şerbeti yeni bölüm ne zaman? Kızılcık Şerbeti 21. bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Başrollerinde Barış Kılıç, Evrim Alasya, Settar Tanrıöğen, Sıla Türkoğlu gibi başarılı oyuncuların yer aldığı Kızılcık Şerbeti dizisinin 21. bölüm 2. fragmanı yayınlandı. Nursema’nın ailesiyle yüzleşmesini izlediğimiz Kızılcık Şerbeti’nin yeni bölümü merak ediliyor. Peki, Kızılcık Şerbeti 21. bölüm 2.fragmanı yayınlandı mı? Kızılcık Şerbeti yeni bölüm ne zaman?

Haber Giriş: 27 Mart 2023 Pazartesi - 21:28
Takip Et

Kızılcık Şerbeti yeni bölüm ne zaman? Kızılcık Şerbeti 21. bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Kızılcık Şerbeti yeni bölüm ne zaman? Kızılcık Şerbeti 21. bölüm fragmanı yayınlandı mı?
+
Aa
-

Show TV ekranlarında yayınlanan Kızılcık Şerbetinde bu hafta Nursema’nın zorla evlendirilişinin ardından kocasının saldırısına uğramasını izledik. Cuma akşamı yayınlanacak olan Kızılcık Şerbeti’nin 21. yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Peki, Kızılcık Şerbeti 21. bölüm 2. fragmanı yayınlandı mı? Kızılcık Şerbeti yeni bölüm ne zaman?

Kızılcık Şerbeti dizisi yayınlandığı ilk günden beri sosyal medyada en çok konuşlan diziler arasında. Show TV ekranlarında Cuma akşamları saat 20.00’de ekrana gelen Kızılcık Şerbeti konusu itibariyle dikkat çekiyor.

KIZILCIK ŞERBETİ 21. BÖLÜM 2. FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Etiketler

 

 

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Emekliye kötü haber: AKP'den emekli maaşı ve emekli bayram ikramiyesi oyunu
1
﻿Emekliye kötü haber: AKP'den emekli maaşı ve emekli bayram ikramiyesi oyunu
﻿Emekliye kötü haber: AKP'den emekli maaşı ve emekli bayram ikramiyesi oyunu
﻿Ünlü anketçiden ikinci turla ilgili dikkat çeken uyarı. Muharrem İnce ve Sinan Oğan Erdoğan'ın işine nasıl yarayacak
2
﻿Ünlü anketçiden ikinci turla ilgili dikkat çeken uyarı. Muharrem İnce ve Sinan Oğan Erdoğan'ın işine nasıl yarayacak
﻿Ünlü anketçiden ikinci turla ilgili dikkat çeken uyarı. Muharrem İnce ve Sinan Oğan Erdoğan'ın işine nasıl yarayacak
﻿Mustafa Kemal Atatürk'ün hayatınızı değiştirecek 5 sözü
3
﻿Mustafa Kemal Atatürk'ün hayatınızı değiştirecek 5 sözü
﻿Mustafa Kemal Atatürk'ün hayatınızı değiştirecek 5 sözü
﻿Dünyanın en güzel kız çocuğu büyüdü genç kız oldu. Görenler gözlerine inanamadı
4
﻿Dünyanın en güzel kız çocuğu büyüdü genç kız oldu. Görenler gözlerine inanamadı
﻿Dünyanın en güzel kız çocuğu büyüdü genç kız oldu. Görenler gözlerine inanamadı
﻿Dünyanın en zengin ve cimri insanı. Yaptıklarını okudukça şok olacaksınız
5
﻿Dünyanın en zengin ve cimri insanı. Yaptıklarını okudukça şok olacaksınız
﻿Dünyanın en zengin ve cimri insanı. Yaptıklarını okudukça şok olacaksınız
﻿Hakan Aygün hangi kanalı satın aldı? Kişiye özel TV kurdu sosyetenin göbeğinden yayına başladı
6
﻿Hakan Aygün hangi kanalı satın aldı? Kişiye özel TV kurdu sosyetenin göbeğinden yayına başladı
﻿Hakan Aygün hangi kanalı satın aldı? Kişiye özel TV kurdu sosyetenin göbeğinden yayına başladı
﻿Bağ evinde dehşet
7
﻿Bağ evinde dehşet
﻿Bağ evinde dehşet
﻿Öğrenci servisi dereye yuvarlandı. 5 kişi yaralandı
﻿Öğrenci servisi dereye yuvarlandı. 5 kişi yaralandı
﻿Öğrenci servisi dereye yuvarlandı. 5 kişi yaralandı
﻿Maden Kazalarını Araştırma Komisyon Raporu Meclis Başkanlığı'na sunuldu
﻿Maden Kazalarını Araştırma Komisyon Raporu Meclis Başkanlığı'na sunuldu
﻿Maden Kazalarını Araştırma Komisyon Raporu Meclis Başkanlığı'na sunuldu
﻿Depremzedelerin kaldığı çadırda çıkan yangında ölen minik Elif, toprağa verildi
﻿Depremzedelerin kaldığı çadırda çıkan yangında ölen minik Elif, toprağa verildi
﻿Depremzedelerin kaldığı çadırda çıkan yangında ölen minik Elif, toprağa verildi
﻿Diyarbakır'da iftar vakti ağır hasarlı apartmanda yangın
﻿Diyarbakır'da iftar vakti ağır hasarlı apartmanda yangın
﻿Diyarbakır'da iftar vakti ağır hasarlı apartmanda yangın
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2023 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.