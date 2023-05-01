Kızılcık Şerbeti yeni bölüm ne zaman? Kızılcık Şerbeti 24. bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Başrollerinde Barış Kılıç, Evrim Alasya, Settar Tanrıöğen, Sıla Türkoğlu gibi başarılı oyuncuların yer aldığı Kızılcık Şerbeti dizisinin 24. bölüm fragmanı yayınlandı. Kızılcık Şerbeti’nin yeni bölümü merak ediliyor. Peki, Kızılcık Şerbeti yeni bölüm ne zaman? Kızılcık Şerbeti 24. bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Kızılcık Şerbeti yeni bölüm ne zaman? Kızılcık Şerbeti 24. bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Show TV ekranlarında yayınlanan Kızılcık Şerbetinde bu hafta Ömer ve Kıvılcım arasında yaşanan ayrılık rüzgarlarını ve Nilay’ın Doğa’nın bebeklerine suikast girişimini izledik. Cuma akşamı yayınlanacak olan Kızılcık Şerbeti’nin 24. yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Peki, Kızılcık Şerbeti yeni bölüm ne zaman? Kızılcık Şerbeti 24. bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Kızılcık Şerbeti dizisi yayınlandığı ilk günden beri sosyal medyada en çok konuşlan diziler arasında. Show TV ekranlarında Cuma akşamları saat 20.00’de ekrana gelen Kızılcık Şerbeti konusu itibariyle dikkat çekiyor.

KIZILCIK ŞERBETİ 24. BÖLÜM 2. FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Kızılcık Şerbeti 24. bölümüyle 5 Mayıs Cuma günü Show TV ekranlarında yayınlanacak.

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