Show TV ekranlarında yayınlanan Kızılcık Şerbetinde bu hafta Fatih’in Doğa’yı aldatmasının ardından yaşananları ve Umutla Nursema’nın isteme törenini izledik. Cuma akşamı yayınlanacak olan Kızılcık Şerbeti’nin 27. yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Peki, Kızılcık Şerbeti yeni bölüm ne zaman? Kızılcık Şerbeti 27. bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Kızılcık Şerbeti dizisi yayınlandığı ilk günden beri sosyal medyada en çok konuşlan diziler arasında. Show TV ekranlarında Cuma akşamları saat 20.00’de ekrana gelen Kızılcık Şerbeti konusu itibariyle dikkat çekiyor.

KIZILCIK ŞERBETİ YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?

Kızılcık Şerbeti 27. bölümüyle 26 Mayıs Cuma günü Show TV ekranlarında yayınlanacak.